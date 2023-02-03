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هزة أرضية بقوة 4.23 “ريختر” تضرب دولة عربية

هزة أرضية بقوة 4.23 “ريختر” تضرب دولة عربية

هزة أرضية بقوة 4.23 “ريختر” تضرب دولة عربية
٠٢:١٣:١١ م، الجمعة، ١٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر هزة أرضية بقوة 4.23 درجات على مقياس ريختر شمال شرقي مدينة الغردقة.

لا خسائر أو إصابات

وأوضح رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي، في بيان له اليوم، أن الهزة وقعت في تمام الساعة (1:41) صباحًا على عمق 8 كم وعلى بعد 37 كيلومترًا شمال شرقي مدينة الغردقة، مؤكدًا أنه لم يرد للمعهد ما يفيد بوقوع أي خسائر أو إصابات.

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هزة بقوة 5.87 درجات

وسجلت مصر، في الخامس والعشرين من شهر يناير الماضي، هزة أرضية بقوة 5.87 درجات على مقياس ريختر.

وذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية أن الهزة الأرضية التي سجلتها محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد اليوم وقعت في الساعة الثانية و37 دقيقة و3 ثوان بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة على بعد 502 كيلومتر شمال رشيد، وفقًا لـ”اليوم”.

وأشار البيان إلى أنه ورد للمعهد مايفيد بالشعور بالهزة داخل مصر، دون وقوع أى خسائر في الأرواح والممتلكات.

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