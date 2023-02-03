“العدل”: يمكن للمقيم إتمام ومصادقة عقد النكاح للزوجة القادمة بتأشيرة “زيارة”

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة العدل، أنه يمكن للمقيم كتابة عقد النكاح في المحكمة أو المصادقة عليه في حال قدوم الزوجة إلى المملكة بتأشيرة زيارة أو زيارة مرور، وكان الزوج ووالد الزوجة مقيمين في المملكة.

كما أفادت “العدل” بأن توثيق الزواج عبر بوابة “ناجز” متاح أيضاً في حال كان الزوج والزوجة قادمين بتأشيرة زيارة.

وأكدت أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة عبر بوابة “ناجز”، مشددة على أنه يشترط لإتمامها تسجيل جميع الأطراف في منصة “أبشر” لإنجاز الخدمة.

اقرأ أيضًا:

خدمة اليوم.. خطوات لأداء الحق بالتبليغ العدلي في بوابة ناجز

العقود الإليكترونية الموثقة

وفي سياق آخر، وجّه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإطلاق منتج العقود الإلكترونية الموثقة لتصبح سندات تنفيذية وأداة فاعلة في تعزيز العدالة الوقائية وحفظ حقوق أطراف العقد.

وأوضحت وزارة العدل أنها تعمل مع عدد من الجهات والهيئات التي تشرف على القطاعات المتعددة، لدراسة توثيق عقودها ليراعى فيها جوانب العقد كافة من حقوق والتزامات، والتنفذ أمام قضاء التنفيذ كسند تنفيذي يحمي حقوق جميع الأطراف مع سرعة نفاذها وتحصيل الحقوق فيها.

اقرأ أيضًا:

النائب العام يبحث التعاون في المجالات العدلية القضائية مع نظيرَه الأذربيجاني

6 أهداف للعقود الإلكترونية الموثقة

وبينت الوزارة أنها تهدف من إطلاق منتج العقود الإلكترونية الموثقة إلى:

1 – إنشاء نماذج موحدة للعقود الموثقة بالتكامل مع منتجات التوثيق.

2 – تعزيز العدالة الوقائية.

3 – تمكين العدالة الناجزة.

4 – دعم القطاع الحكومي والأفراد.

5 – دعم المؤشرات العدلية.

6 – تحقيق الريادة العالمية في نفاذ العقود.

وأشارت الوزارة إلى أن المشروع يمر بعدد من المراحل وفق دليل إجرائي يبدأ بإيجاد أساس قانوني وتوثيقي لعدّ العقد سندًا تنفيذيًّا، مع دراسة واقع العقد وأثر اعتماده سندًا تنفيذيًّا، ومن ثم المراجعة القانونية للعقد، وتنتهي بالربط الإلكتروني مع أنظمة الوزارة لاعتماد العقد وإطلاقه.

اقرأ أيضًا:

رسميا.. وزير العدل يطلق خدمة “تحضير أطراف الدعوى” للجلسات المرئية