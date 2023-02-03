قوات الاحتلال تعتقل سبعة فلسطينيين في الضفة الغربية

تواصل – واس:

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، سبعة فلسطينيين، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة، طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين من طوباس، فيما اعتقلت خمسة من الخليل وجنين، بعد مداهمة منازلهم.

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اقتحام مخيم عقبة جبر

في السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا، وأطلقت قنابل مسيلة للدموع تجاه الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق.

وفي وقت سابق، نظم فلسطينيون، الأربعاء الماضي، فعاليات شعبية شرقي القدس المحتلة، المهددة بالهدم والتهجير، للتأكيد على رفضهم وتصديهم لكل مخططات الهدم والتهجير.

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احتجاجات على قرارات التهجير والاقتلاع

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان صلاح الخواجا في تصريح له، إن الفعاليات الشعبية والاعتصام المفتوح في الخان الأحمر سيستمر، للتصدي لقرارات التهجير والاقتلاع، التي تستهدف أهالي منطقة الخان الأحمر.

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قوات الاحتلال هدمت 37 منزلاً ومنشأة

وأشار إلى أن الاحتلال يهدف من هدم قرية الخان الأحمر، الاستيلاء على كل الأراضي الفلسطينية الممتدة من شرقي القدس حتى أريحا، وإقامة أحزمة استيطانية فيها، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال هدمت 37 منزلاً ومنشأة في القدس منذ بداية العام الجاري.