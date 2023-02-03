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استقرار أسعار الذهب والاتجاه لتسجيل انخفاض أسبوعي
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استقرار أسعار الذهب والاتجاه لتسجيل انخفاض أسبوعي

استقرار أسعار الذهب والاتجاه لتسجيل انخفاض أسبوعي

استقرار أسعار الذهب والاتجاه لتسجيل انخفاض أسبوعي
١١:٥٢:٥٣ ص، الجمعة، ١٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

استقرت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بعد عمليات بيع مكثفة في الجلسة السابقة، لكنه يتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي له في سبعة أسابيع في ظل قوة الدولار الأمريكي.

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ارتفاع الذهب 0.2 في المئة

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المئة، ليصل إلى 1916.31 دولارًا للأوقية، في حين لم تشهد العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغيرًا يذكر، لتظل عند 1915.80 دولارًا للأوقية.

واكتسبت أسعار الذهب حوالي 300 دولار منذ نوفمبر بفضل توقعات الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بوتيرة أقل، إذ أن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

وبعدما رفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بعد عام من الزيادات الحادة، رفع كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة 50 نقطة أساس أمس الخميس كما كان متوقعاً. وفي غضون ذلك، ارتفع الدولار 0.1%، مما كبح أسعار الذهب.

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المعادن الأخرى

وصعدت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 في المئة، ليصل سعرها إلى 23.5232 دولارًا للأوقية، بينما هبط البلاتين بنسبة 0.1 في المئة، ليصل إلى 1020.51 دولارًا، وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة مسجلا 1655.60 دولارًا.

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