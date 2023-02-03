“النقل”: 6 خطوات للحصول على تعويضٍ للمركبات المتضررة

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حددت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، 6 خطوات للحصول على تعويض في حال تعرض المركبة للضرر على الطرق التابعة لها.

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خطوات الحصول على التعويض

وحددت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هذه الخطوات في:

1- إيقاف السيارة بموقع آمن قريب من موقع الضرر.

2 – التأكيد على عدم إعاقة الحركة المرورية.

3 – الاتصال على أمن الطرق أو الإدارة العامة للمرور حسب موقع الضرر، للحصول على تقرير بالأضرار الناتجة عن الطريق ومسبباته.

4 – إرسال التقرير من أمن الطرق أو الإدارة العامة للمرور لفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة.

5 – دراسة فرع الوزارة المطالبة والتحقق من المسببات.

6 – عند ثبوت المطالبة يتم تحويلها للمقاول، ويطلب منه مراجعة أمن الطرق أو الإدارة العامة للمرور ليعمل على إنهائها.

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«التجارة»: حصر المركبات المتضررة في مستودع عبداللطيف جميل بجدة (فيديو)

حصر المركبات المتضررة جراء الأمطار

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، حصر المركبات المتضررة جراء الأمطار بمستودع عبداللطيف جميل بمنطقة الخمره في محافظة جدة، بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة.

جاء ذلك تجاوباً مع تغريدة أرسلها مواطن على حساب الوزارة مرفقا معها فيديو وعلق عليه بقوله: “هذي بحوش عبداللطيف جميل بالخمره السوال من يقنعني أن عبداللطيف جميل سيخبر الزبون بأن الماء دخل لسيارته الجديدة!؟”.

وردت التجارة بتغريدة أوضحت خلالها: “مرحبا بك ونقدر حرصك.. الأمر متابع من قبل الوزارة وسوف يتم وقوف فرقة من الرقابة الميدانية على الموقع واتخاذ الاجراء اللازم في مثل تلك الحالات”.

ثم عادت التجارة ونشرت بتغريدة أخرى أكدت خلالها أنه بعد الوقوف على مستودع عبداللطيف جميل في جدة، تم حصر المركبات المتضررة من مياه الامطار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية المستهلك.

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