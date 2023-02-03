استشاري: 30% من نساء المملكة مصابات بـ”فيروس سرطان عنق الرحم”

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كشف استشاري بجراحات الأورام النسائية، أن نسبة انتشار فيروس سرطان عنق الرحم بين نساء المملكة، وفقًا لأحدث الدراسات، تتراوح بين 10 إلى 30%، وعالميًا بين 30 إلى 70%.

سرطان عنق الرحم

وأوضح استشاري ورئيس وحدة جراحات الأورام النسائية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، د. إسماعيل البدوي، خلال لقاء نظمته جمعية رفيدة لصحة المرأة تحت عنوان: “سرطان عنق الرحم”، أن فيروس الورم الحليمي البشري “HPV”، وراء 99.7% من سرطانات عنق الرحم.

وتابع أن فيروس الورم الحليمي البشري، اكتشف قبل أكثر من 30 سنة، وهو فيروس جلدي ومن أكثر الفيروسات انتشارًا بالجهاز التناسلي وينتقل عن طريق التلامس الجلدي.

وتحدث غالبية الإصابات بشكل صامت ودون أعراض، مما يؤدي لتطوره ومن ثم يؤثر على الخلايا الموجودة بالمنطقة، ويتحول إلى مرض، سواء عن طريق ظهور ثآليل في الجلد، أو تغيرات في عنق الرحم ما قبل السرطانية أو السرطانية، وفقًا لـ”اليوم”.

200 نوع من عائلة الفيروس

وأشار البدوي إلى أن هناك حوالي 150 إلى 200 نوع من عائلة الفيروس، بعضها عالية الخطورة تسبب سرطانات ومنها سرطان عنق الرحم، والأخرى قليلة الخطورة تسبب أمراضا جلدية مثل الثآليل التناسلية.

أعراض سرطان عنق الرحم

وعرّف سرطان عنق الرحم بأنه عبارة عن نمو غير حميد وغير متحكم فيه يبدأ من عنق الرحم، ومن أشهر أعراضه حدوث نزيف في أوقات غير متوقعة، بالإضافة إلى وجود ثآليل أو نتوءات على الجلد في المناطق التناسلية أو مناطق أخرى بالجسم، ويهاجم الأعضاء القريبة من المثانة والمستقيم، ثم ينتشر في باقي أجزاء الجسم كأي سرطان آخر، ويمر بمراحل كثيرة وتغيرات ما قبل السرطانية قد تصل إلى 10 سنوات، مؤكدًا أهمية الكشف المبكر من خلال مسحة عنق الرحم للإسهام في علاجه قبل تفاقمه.

4 مراحل للسرطان

وأكد استشاري ورئيس وحدة جراحات الأورام النسائية، أن السرطان يمر بـ4 مراحل وتكون فرص الشفاء أعلى في المراحل الأولية ما قبل السرطانية ويكون العلاج فيها جراحيًا، بإزالة جزء كبير من عنق الرحم دون الاضطرار لإزالة الرحم كاملًا، بينما تقل فرص نجاح العلاج في المراحل المتقدمة، حيث يكون العلاج بالإشعاع والكيماوي.

الوقاية من السرطان

وشدد على أهمية التطعيم ضد الفيروس للفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن من 9 إلى 14 عاما، بـ3 جرعات تؤخذ على مدى 6 أشهر، ويشمل التطعيم جميع أنواع الفيروس سواء عالية الخطورة أو قليلة الخطورة.