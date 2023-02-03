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وزير الموارد البشرية: 3 تعديلات على إجازة اليوم الوطني والتأسيس
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وزير الموارد البشرية: 3 تعديلات على إجازة اليوم الوطني والتأسيس

وزير الموارد البشرية: 3 تعديلات على إجازة اليوم الوطني والتأسيس

وزير الموارد البشرية: 3 تعديلات على إجازة اليوم الوطني والتأسيس
١٠:٣٧:٠١ ص، الجمعة، ١٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، ثلاث تعديلات على إجازة اليوم الوطني ويوم التأسيس.

وقامت الوزارة بإصدار تعميم للجهات الحكومية التي تطبق على منسوبيها اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية تضمن ثلاث تعديلات على إجازة اليوم الوطني ويوم التأسيس، وفقًا لـ”عكاظ”.

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3 تعديلات على إجازة اليوم الوطني والتأسيس

وجاءت نصوص التعديلات كما يلي:

1 – تضمن القرار تعديل الفقرة (ب) من المادة (127) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، ليكون نصها على النحو الآتي «ب – عطلة اليوم الوطني: اليوم (الأول) من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق (23) سبتمبر من السنة الميلادية، وعطلة يوم التأسيس يوم (22) فبراير من كل عام، فإذا وافق اليوم الوطني أو يوم التأسيس يوم السبت فيعوض عنه بيوم الأحد الذي بعده، وإذا وافق يوم الجمعة فيعوض بيوم الخميس الذي قبله، وفيما عدا ذلك لا يعوّض الموظف عن عطلة اليوم الوطني أو يوم التأسيس إذا وافقت عطلة رسمية أخرى”.

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2 – تعديل الفقرة (ب) من المادة (١٥٩) من اللائحة، ليكون نصها على النحو الآتي: «ب ـ يجوز قطع أي من الإجازات المنصوص عليها في هذه اللائحة بإجازة أخرى إذا كانت مستحقة نظاماً عدا العطل والإجازات الآتية، إجازة العيدين، العطلة الأسبوعية، اليوم الوطني، يوم التأسيس، الاضطرارية، الدراسية، والاستثنائية».

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3 – تعديل المادة (160) من اللائحة، ليكون نصها على النحو الآتي إذا وقعت عطلة الأعياد وعطلة اليوم الوطني وعطلة يوم التأسيس أثناء الإجازة العادية للموظف فلا تحتسب مدتها ضمن مدة إجازته العادية.

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