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أعداد مليونية تؤدي العمرة صباح اليوم الجمعة في المسجد الحرام (فيديو)
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أعداد مليونية تؤدي العمرة صباح اليوم الجمعة في المسجد الحرام (فيديو)

أعداد مليونية تؤدي العمرة صباح اليوم الجمعة في المسجد الحرام (فيديو)

أعداد مليونية تؤدي العمرة صباح اليوم الجمعة في المسجد الحرام (فيديو)
١٠:٢٥:٠٢ ص، الجمعة، ١٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

امتلأ المسجد الحرام، صباح اليوم الجمعة، بأعداد مليونية من المعتمرين والزوار والمصلين، وسط أجواء شتوية باردة، وشحنات إيمانية مرتفعة.

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اختلطت أصوات المعتمرين بعبراتهم

وبدا صحن المسجد الحرام في حركة تفاعلية ومشهد مهيب لأعداد المعتمرين وهم يؤدون العمرة في تناسق عجيب وهدوء وضراعة إلى رب العالمين.

واختلطت أصوات المعتمرين بعبراتهم وهم يدعون الله تعالى أن يتقبل منهم ويغفر لهم ويرحمهم، وأن يحسن عاقبتهم في الأمور كلها.

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4 ملايين تأشيرة للعمرة

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت في وقت سابق عن إصدار 4 ملايين تأشيرة للعمرة لجميع المعتمرين القادمين من دول العالم، وذلك منذ بداية موسم العمرة للعام الجاري 1444هـ.

ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة بالشراكة مع عددٍ من القطاعات في منظومة الحج والعمرة لتسهيل قدوم المعتمرين عبر التقديم الإلكتروني من خلال موقع الوزارة ومنصّة “نسك”، بهدف تسهيل رحلة وصول المعتمرين إلى المملكة، وتقديم الخدمات بجودة عالية لتأدية نسك العمرة بيسر وطمأنينة، وإثراء تجربتهم الثقافية والدينية، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.

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