وقف تعظيم الوحيين بالمدينة ينفذ برنامجًا تدريبيًا لتأهيل معلمات القرآن الكريم

تواصل – واس:

ينفذ وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة ممثلا في القسم النسائي، غدًا، برنامجًا تدريبيًا بعنوان ” توظيف العروض التقديمية التفاعلية في تدريس القرآن الكريم وتجويده”، ضمن برامج تأهيل معلمي ومعلمات القرآن الكريم وذلك عبر الاتصال المرئي.

تفاصيل برنامج تأهيل معلمات القرآن

وأوضح الوقف أن البرنامج يتناول عددًا من المحاور في مفهوم العروض التقديمية التفاعلية وأمثلة لتطبيقات وبرامج العروض التقديمية التفاعلية والتعريف بالبرنامج والتحديثات الجديدة بالأداة والمزايا والأهمية

كما يتناول البرنامج تطبيقات تفاعلية في تدريس القرآن الكريم وتجويده باستخدام الأداة وطريقة تنصيب البرنامج والتطبيق العملي وقياس الأثر التدريبي ومسابقة للمستفيدات، داعيًا المتقدمات للبرنامج التسجيل عبر الرابط: ( اضغط هنا ).

اقرأ أيضًا:

وقف تعظيم الوحيين بـ«المدينة»: بدء التسجيل في مسابقة حفظ القرآن وتلاوته وتفسيره

وفي وقت سابق أعلن وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة، أنه ينظم مسابقة “حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره لموظفي وموظفات الإدارات الحكومية بمنطقة المدينة المنورة” في دورتها التاسعة هذا العام.

استقبال بيانات المتقدمين

وأوضح أن استقبال بيانات المتقدمين عبر موقعه الإلكتروني، يستمر للمشاركة في المسابقة التي تقام تصفياتها الأولية والنهائية خلال شهر شوال المقبل, بالتعاون مع وكالة شؤون المسجد النبوي, والجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة.

تعظيم كتاب الله تعالى

وأضاف أن المسابقة تهدف إلى تعظيم كتاب الله تعالى لدى أفراد المجتمع, وربطهم بكتاب الله قولاً وتدبراً وعملاً, واستثمار أوقات الموظفين والموظفات بما يعود عليهم بالنفع والخير، مشيرًا إلى أن فروع المسابقة تشمل:

1 – حفظ القرآن الكريم كاملا مع التفسير.

2 – حفظ 15 جزءا مع التفسير.

3 – حفظ 10 أجزاء مع التفسير.

4 – حفظ 5 أجزاء مع التفسير.

في الوقت نفسه، دعا وقف تعظيم الوحيين، المتقدمين إلى زيارة موقعه الإلكتروني للتقديم, والاطلاع على شروط الالتحاق بالمسابقة.

لمدة 4 أشهر.. وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة ينفذ برنامج «تعظيم السنّة النبوية»