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“الأرصاد” يتوقع انخفاض درجات الحرارة بالشرقية والرياض ونجران وتكوّن الصقيع بـ4 مناطق
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“الأرصاد” يتوقع انخفاض درجات الحرارة بالشرقية والرياض ونجران وتكوّن الصقيع بـ4 مناطق

“الأرصاد” يتوقع انخفاض درجات الحرارة بالشرقية والرياض ونجران وتكوّن الصقيع بـ4 مناطق

“الأرصاد” يتوقع انخفاض درجات الحرارة بالشرقية والرياض ونجران وتكوّن الصقيع بـ4 مناطق
٠٩:٢٦:١٩ ص، الجمعة، ١٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لتكون الضباب على مرتفعات جازان وعسير والباحة، فيما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض ونجران.

تكون الصقيع

يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة، كما لا يستبعد تكون الصقيع على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، الحدود الشمالية والجوف.

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حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح تكون شمالية شرقية الى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وشمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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