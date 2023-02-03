الجمعة، ١٢ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
منطاد تجسسي صيني في سماء أمريكا
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منطاد تجسسي صيني في سماء أمريكا

منطاد تجسسي صيني في سماء أمريكا

منطاد تجسسي صيني في سماء أمريكا
٠٣:١٠:٠٦ ص، الجمعة، ١٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الخميس، تعقب منطاد تجسس صيني يحلق عاليا فوق سماء الولايات المتحدة.

أوامر رئاسية 

وحسب مسؤول دفاعي، بحث وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، مع كبار المسؤولين العسكرين بالبنتاجون، والمسؤولين عن الأمن القومي للولابات المتحدة، مسألة إسقاط المنطاد الذي ترصده الجهات المختصة في أمريكا، وذلك بناء على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضاف المسؤول أن وزير الدفاع والمسؤولين تراجعوا عن مسألة إسقاط المنطاد، وقرروا في نهاية المطاف أن ذلك قد يعرض الكثير من الأشخاص على الأرض للخطر، حسب “العربية”.

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احتمالات الحرب بين أمريكا والصين

كان مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في العاصمة الأمريكية واشنطن، نشر في أغسطس الماضي، دراسة تحليلية، لاحتمالات اندلاع حرب بين القوتين العظمتين، الولايات المتحدة، والصين، ورأى أن الولايات المتحدة وتايوان قادرتين على صد غزو صيني محتمل.

كما اعتبرت الدراسة أن تلك الخطة ستحمل خسائر فادحة على كلا الجانبين وفقًا لما توصل إليه تحليل الباحثين، الذين أجروا حسابات لمعرفة أسوأ السيناريوهات التي قد تحدث على الصعيد الميداني.

وأجرى الفريق حتى الآن 18 فرضية من أصل 22 ويخطط لإصدار التقرير النهائي في ديسمبر، تشمل الاحتمالات المتاحة، وفق الظروف السياسية والاقتصادية وغيرها.

الكلمات الدلالية:
البنتاجون الامريكي الصراع الامريكي الصيني جو بايدن منطاد تجسسي صيني وزارة الدفاع الامريكية

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