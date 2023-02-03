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فزعة كاذبة من قوات خامنئي لإرهاب المحتجين وتطويق المساجد

فزعة كاذبة من قوات خامنئي لإرهاب المحتجين وتطويق المساجد

فزعة كاذبة من قوات خامنئي لإرهاب المحتجين وتطويق المساجد
٠٣:٠٧:١٠ ص، الجمعة، ١٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حلقت  مروحيات عسكرية فوق مسجد مكي وغيره من المناطق، في مدينة زاهدان الإيرانية، في بداية اليوم الجمعة.

فيما ترددت أنباء عن تشديدات أمنية بعد اعتقال مستشار خطيب جمعة أهل السنة في هذه المدينة.

إرهاب المحتجين

وتسعى السلطات الإيرانية إلى إرهاب المحتجين ومنعهم من الخروج يوم الجمعة، الذي يشهد مظاهرات حاشدة أسبوعيا، منذ بدء الاحتجاجات في إيران.

واعتقلت القوات الأمنية ، الاثنين، عبد المجيد مرادزهي ، مستشار إمام أهل السنة مولوي عبد الحميد، ثم نقلته الى سجن في مشهد، حسب “إيران إنترناشيونال”.

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انتقادات لنظام الملالي

وخلال الأشهر الأربعة الماضية، نزل أهالي زاهدان وعدد من المدن الأخرى في بلوشستان، بعد صلاة الجمعة، إلى الشوارع ورددوا هتافات ضد النظام وخامنئي والحرس الثوري الإيراني.

وانتقد مولوي عبد الحميد، إمام جماعة أهل السنة، في زاهدان، بشدة، نظام الجمهورية الإسلامية، في خطب صلاة الجمعة في الأسابيع الأخيرة.

وكان قد دعا في صلاة الجمعة الماضية إلى إطلاق سراح المعتقلات، والتوقف عن قمع المتظاهرين وخاصة الأطفال.

ووفقًا لتقارير بعض مصادر حقوق الإنسان، تم اعتقال ما لا يقل عن 182 مواطنًا كرديًا و185 مواطنًا من البلوش في يناير وحده .

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أخبار إيران إمظاهراتإيران احتجاجات إيران اعتقال إيرانيين زاهدان

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