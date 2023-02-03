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هل يمكن تجديد رخص النقل عبر أبشر؟ المرور يجيب
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هل يمكن تجديد رخص النقل عبر أبشر؟ المرور يجيب

هل يمكن تجديد رخص النقل عبر أبشر؟ المرور يجيب

هل يمكن تجديد رخص النقل عبر أبشر؟ المرور يجيب
٠٣:٠٦:٤٠ ص، الجمعة، ١٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت الإدارة العامة للمرور، أن خدمة تجديد الرخص عبر أبشر للسيارات الخصوصي فقط وليس لسيارات النقل.

جاء ذلك في رد على سؤال مغرد قال فيه : “قمت بتسديد رسوم الرخص والفحص الطبي ولم أتمكن من تجديد إلا رخصة واحدة، رخصة سيارة خصوصي، عن طريق أبشر كيف يمكن لي تجديد الرخص المتبقية رخصه نقل ثقيل ورخصه مركبات وأشغال عامة”؟

خدمة تجديد الرخص

وأجاب المرور السعودي بقوله “مرحباً بك، خدمة تجديد الرخص عبر أبشر للخصوصي فقط، تفضل بمراجعة أقرب قسم رخص قيادة لخدمتك. يسعدنا تواصلك”.

وقال المرور السعودي، إن تجاوز محطة وزن الشاحنات يعرض لمخالفة قد تصل إلى 100 ألف ريال.

وأضاف على حسابه بـ”تويتر”، إن ارتكاب مخالفة تجاوز محطات الوزن عقوبته 5 آلاف ريال تتضاعف في حال التكرار بما لا يتجاوز 100 ألف ريال خلال سنة من ارتكاب المخالفة الأولى.

وأشار إلى أن هناك كاميرات لرصد الشاحنة بين مدخل ومخرج محطة الوزن.

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الكلمات الدلالية:
أبشر المرور المرور السعودي رخص الخصوص رخص النقل

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