إيلون ماسك يحتفظ بوصية نابليون بونابرت..ما الأمر

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لا يتوقف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن إثارة الجدل، بالعديد من المواقف والآراء والأفعال، التي كشف عن آخرها والده، إيرول ماسك.

وقال الوالد ماسك إن ابنه يحتفظ بنسخة من وصية نابليون بونابرت الأخيرة، موضحا أن سبب احتفاظ ماسك الابن بتلك الوثيقة التاريخية هو إعجابه الشديد بشخصية الإمبراطور الفرنسي الشهير، كما ذكرت “صن” البريطانية، حسب “البيان”.

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أفكار ماسك عن بونابرت

وقال إيرول ماسك: “ابني من أشد المعجبين بنابليون بونابرت”، مشيراً إلى أنه تأثر فعلاً بمعظم أفكار بونابرت، الذي عاش في القرن التاسع عشر، والذي ترك انطباعاً لا يُمحى على إيلون، لدرجة أنه يعتقد أن الإنترنت كان من الممكن أن يتم ابتكاره عام 1900 لو لم يهزم الجنرال الفرنسي.

الاستغناء عن عمال النظافة

وفي سياق آخر، كشفت وكالة “بلومبرج”، عن اتجاه شركة “تويتر” لتخفيض المزيد من العمالة بهدف توفير النفقات، مؤكدة أن فريق الثقة والأمان الذي يتعامل مع الإشراف على المحتوى العالمي وفي الوحدة المتعلقة بخطاب الكراهية والتحرش، هو المستهدف من قرار التصفية هذه المرة.

وقبل أيام، اشتكى موظفو الشركة من الاستغناء عن عمال النظافة في الشركة، مؤكدين أن رائحة المكاتب والحمامات أصبحت لا تطاق.