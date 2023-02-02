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إنذار قبل شهر من الإصابة.. علامات تحذرك من مرض قاتل

إنذار قبل شهر من الإصابة.. علامات تحذرك من مرض قاتل

إنذار قبل شهر من الإصابة.. علامات تحذرك من مرض قاتل
٠٢:٥٩:٠٣ ص، الجمعة، ١٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير

نصح أطباء ومتخصصون بضرورة متابعة ومراقبة علامات النوبات القلبية، التي يمكن أن تحدث فجأة، ولاسيما لأصحاب الأمراض المزمنة، كقصور ضغط الدم، أو السكري.

علامات لا تهملها

وتوجد علامات قد تدل على إصابة الشخص بنوبة أو أزمة قلبية، خلال 30 يوما من ظهورها، وتتمثل في:

1- ظهور بعض العلامات الزرقاء في الجسم

2- الشحوب

3- العرق البارد بدون سبب

4- الشعور بالدوار

5- حرقة المعدة

6- آلام الرقبة أو الفك أو الزراع الأيسر

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مرضى السكري من الدرجة الثانية

وربما تحدث بعض الظروف الصحية تجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية ،وقد لا تكون علاماتها ملحوظة مثل مرض السكري، حسب “صدى البلد”.

كما يمكن أن يكون الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 2 أكثر عرضة للمعاناة من نوبة قلبية صامتة ، حيث قد تكون أعراضهم الوحيدة هي حرقة معدة خفيفة أو ألم غريب في الصدر.

بينما كشف العلماء أن مزج القهوة بالحليب يمكن أن يكون ذا تأثير صحي يحمي من أمراض مميتة.

والقهوة السوداء غنية بالبوليفينول التي يمكن أن تمنع تلف الخلايا وتحمي من الوفاة المبكرة، ويمكن لبروتينات الحليب أن تلتصق بمضادات الأكسدة وتساعد الجسم على امتصاص المزيد منها.
الكلمات الدلالية:
أعراض الأزمة القلبية أمراض القلب النوبة القلبية مرض السكري

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