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تفاصيل كاملة عن ضبط أكبر كمية مخدرات في تاريخ الكويت
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تفاصيل كاملة عن ضبط أكبر كمية مخدرات في تاريخ الكويت

تفاصيل كاملة عن ضبط أكبر كمية مخدرات في تاريخ الكويت

تفاصيل كاملة عن ضبط أكبر كمية مخدرات في تاريخ الكويت
٠٢:٥٥:٣٥ ص، الجمعة، ١٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

بعد أن ضبطت السلطات الكويتية، شحنة تحتوي على 15 مليون حبة مخدرة، وقرابة نصف طن من بودرة “لاريكا” المستخدمة في تصنيع المخدرات، نشرت وسائل إعلام كويتية، تفاصيل عن المصنع الذي يتولى تصنيع هذه المواد.

عصابة دولية منظمة

وأسفرت التحقيقات الأولية مع المتهمين عن وجود عصابة دولية منظمة تقف خلفهم وتستهدف إغراق الكويت بمؤثرات عقلية خطيرة، حيث أرسلت لهم بودرة خام اللاريكا ومكائن كبس الأقراص من الصين، حسب القبس”.

وأكدت مصادر دخول الإنتربول على خط القضية لملاحقة هذه العصابة الدولية ومتهمين آخرين، لافتة إلى أن 8 ملايين حبة لاريكا كانت معدة للتهريب إلى دولة مجاورة.

مصنع أنشأ منذ سنة

وأضافت المصادر أن المصنع قائم منذ سنة في الوفرة ويمتد على مساحة ألفي متر مربع وملحق به مخزن سري لتخزين المواد الخام المخدرة، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية تواصل الجهود لمحاصرة المهربين والمروجين.

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فك أحراز الضبطية 

وأشرف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الداخلية ووزير والدفاع بالإنابة، الشيخ طلال الخالد، وبحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، وعدد من القيادات على فك أحراز  الضبطية.

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