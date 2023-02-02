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دراسة فريدة في علوم القرآن.. شقيقتان تحصلان على شهادة الدكتوراة في رسالة واحدة
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دراسة فريدة في علوم القرآن.. شقيقتان تحصلان على شهادة الدكتوراة في رسالة واحدة

دراسة فريدة في علوم القرآن.. شقيقتان تحصلان على شهادة الدكتوراة في رسالة واحدة

دراسة فريدة في علوم القرآن.. شقيقتان تحصلان على شهادة الدكتوراة في رسالة واحدة
٠٢:٤٠:٣٩ ص، الجمعة، ١٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

‏حصلت شقيقتان على شهادة الدكتوراه في علوم القرآن معًا، في موضوع واحد، وهو “الاحتباك وأثره في بيان المعنى في كتاب نظم الدرر للبقاعي: جمعًا ودراسة”.

بتقدير امتياز

وعملت الباحثتان زينب وخديجة عصام ريحان، على كل سور القرآن، وقسمتا الرسالة بينهما، حيث اشتغلت زينب على أول القرآن إلى نهاية سورة لقمان، ببنما عملت أختها خديجة من أول سورة السجدة إلى آخر القرآن.

ونالت الباحثتان شهادة الدكتوراة من جامعة أم القرى بتقدير امتياز.

يذكر أن  الاحتباك يعني التناسب، وهو الترابط الدلالي، والمفهومي، والموضوعي، والالتحام، والاتساق، وتدرس فيه موضوعات الترابط التمثيلي(التشبيهي)، والمجازي، والاستعاري، والتعريضي، والإيجاز والإطناب، والمساواة والتقسيم والمقابلة، واللف والنشر والتجريد.

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نائب سابق وأستاذ متقاعد

وفي سياق آخر، تقدم جزائري يبلغ من العمر 77 عاما، للحصول على درجة الدكتوراه، في المسابقة الخاصة في قسم التاريخ، برسالة عن تاريخ الجزائر المعاصر.

وقال سعد العمامرة، أحد أهالي ولاية الوادي الجزائرية: “لقد تشرفت في هذا اليوم بالقدوم لولاية خنشلة، أنا إبن شهيد من ولاية الوادي، كما أنني أستاذ متقاعد ونائب بالبرلمان متقاعد وكاتب ومؤلف”.

وأعرب العمامرة عن رغبته بالحصول على نتائج علمية، حيث حصل على شهادتي الليسانس والماجستير في التاريخ المعاصر حديثا.

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أخبار السعودية اليوم الاحتباك في القرآن جامعة أم القرى شقيقتان تحصلان على الدكتوراه

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