خبير أمريكي: مواقع التواصل خطر على الأطفال.. إنها معركة غير عادلة!

تواصل – فريق التحرير:

حذر د. فيفيك مورثي، كبير الجراحين بأمريكا، من خطورة تأثير مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال لاسيما قبل سن 13 سنة.

وقال: أشعر بالقلق حيال السماح للأطفال الصغار باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي عند بلوغهم سن الـ 13 عاما.

وأضاف أنه طبقا للتجارب والبيانات التي شاهدتها فإن سن الـ 13 مبكر للغاية، وأعتقد كما تعلمون، أنها مرحلة المراهقة المبكرة، حيث يطور الأطفال هويتهم وإدراكهم الذاتي .

تأثير مواقع التواصل على الطفل

وواصل الخبير الأمريكي بقوله “في هذا السن يفكر الأطفال في قيمتهم الذاتية وعلاقاتهم بالآخرين، والبيئة المنحرفة أحياناً لوسائل التواصل الاجتماعي قد يكون لها تأثير سلبي وضرر على هؤلاء الأطفال”.

وتابع إن مواقع التواصل الاجتماعي يقف خلفها كبار مطوري البرامج، ومن الصعب جدا أن تضع الطفل في مواجهة مع أعظم مصممي المنتجات في العالم، وهذه ليست معركة عادلة.

وأكد أن الأطفال في هذه السن يحتاجون للمساعدة بشكل كبير، ونحن نحتاج للشفافية من مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالتأثير الذي تحدثه هذه المنصات على الأطفال.

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