مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع المناطق ليوم الجمعة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة، 12 رجب 1444 هجرية، الموافق 3 فبراير 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:02 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:54، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:58 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:45 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 12 رجب 1444هـ كالتالي:

مواقيت الصلاة ليوم الجمعة

○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:39

المدينة – 5:43

الرياض – 5:15

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:35

المدينة – 12:36

الرياض – 12:07

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:48

المدينة – 3:46

الرياض – 3:17

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:12

المدينة – 6:09

الرياض – 5:40

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:42

المدينة – 7:39

الرياض – 7:10

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