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ماذا تعرف عن خاصية ستريك “Streak” في سناب شات وطريقة استخدامها؟
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ماذا تعرف عن خاصية ستريك “Streak” في سناب شات وطريقة استخدامها؟

ماذا تعرف عن خاصية ستريك “Streak” في سناب شات وطريقة استخدامها؟

ماذا تعرف عن خاصية ستريك “Streak” في سناب شات وطريقة استخدامها؟
٠١:٢٧:٠٦ ص، الجمعة، ١٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يتيح تطبيق سناب شات، خاصية سناب ستريك أو Snapstreak، وهي عبارة عبارة عن سلسلة قصص قصيرة يمكن تبادلها مع المتابعين في تطبيق سناب.

ومن أهم مزايا هذه الخاصية هي أن تبقى في تواصل دائم مع أصدقائك، وتستمر في إرسال قصص قصيرة في سناب شات واستقبالها بسهولة.

طريقة استخدامها

 

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1- افتح تطبيق سناب شات في آيفون أو أندرويد، ثم اضغط فوق علامة تبويب المحادثة.

2- حدد الصديق الذي تريد أن تبدأ ستريك معه.

3- في صفحة المحادثة الخاصة مع صديقك، اضغط فوق رمز الكاميرا الموجود أسفل الجهة اليسرى من الشاشة.

4- التقط صورة بالضغط فوق زر (التصوير) Shutter، أو سجّل مقطع فيديو بالنقر فوق زر التصوير وتثبيته.

5- بعد التقاط القصة، أرسلها إلى صديقك بالنقر فوق علامة الإرسال في الزاوية اليمنى السفلية.

 

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