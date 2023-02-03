“حصاد الأسبوع الاقتصادي”.. معرض للصناعات السعودية العمانية وفرص واعدة مع فرنسا

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قال وزير الاستثمار، خالد الفالح، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “في الرياض، شاركت مع أخي معالي قيس اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، بحضور معالي د.ماجد القصبي ومعالي علي السنيدي، افتتاح معرض الصناعات السعودية العمانية”.

بمشاركة 100 جناح

وشارك في المعرض أكثر من 100 جناح سعودي وعماني ليتيح بذلك الفرصة لبناء علاقات استثمارية واعدة في مختلف القطاعات”.

قوة اقتصادية وشريك إستراتيجي

ومن جانبه، قال وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، قيس اليوسف، إن المملكة قوة اقتصادية وشريك إستراتيجي لسلطنة عمان.

وأضاف في كلمته بمنتدى السعودية وعمان الاستثماري المنعقد بالرياض: نحن عازمون على توطيد هذه العلاقة

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عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، في الرياض في وقت سابق من الأسبوع الجاري، اجتماعًا مع وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقميّة في جمهورية فرنسا برونو لومير، ونوّه الطرفان بالعلاقات التي تجمع البلدين.

شراكة بين الرياض وباريس

كما أعلنت هيئة الطيران المدني، انطلاق ندوة الشراكة بين المملكة وفرنسا لتصميم وبناء مطار المستقبل.

وقالت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”: “بحضور 50 شركة فرنسية متخصصة في قطاع المطارات والبنية التحتية؛ عُقدت ندوة «شراكة فرنسية سعودية لتصميم وبناء مطار المستقبل» لبحث الفرص الاستثمارية مع قطاع النقل الجوي في المملكة”.

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توقعات النقد الدولي

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد المملكة للعام المقبل 0.5% ليسجل 3.4%.

وفي زيارة خبراء الصندوق للمملكة نهاية العام الماضي، أشادوا بقوة اقتصادها ووضعها المالي، مؤكدين توقعاتهم الإيجابية لاقتصاد المملكة على المديين القريب والمتوسط.

نمو إجمالي الناتج المحلي

ووفقاً للبيان، توقع الصندوق نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 7.6% في العام 2022م، ونمو القطاع غير النفطي بنحو 4.2%، وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 17.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك احتواء التضخم الكلي عند 2.8% في المتوسط.

إصدار شهادات منشأ

وفي سياق آخر، أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أكثر من 36 ألف “شهادة منشأ” منذ انتقال إصدار “خدمة شهادات المنشأ” لها في مطلع يناير الماضي.

دعم وتسهيل الخدمة للمصدرين

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار سعيها لدعم وتسهيل الخدمة للمصدرين في مختلف القطاعات سواء الصناعي، أو التجاري، أو قطاع الأفراد.

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استيراد المنتجات الزراعية

كشف صندوق التنمية الزراعية عن بدء استقبال طلبات مبادرة تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في إستراتيجية الأمن الغذائي “الشعير وفول الصويا والذرة الصفراء”.

دعم سلاسل الإمداد

وأوضح أن الهدف هو دعم سلاسل الإمداد الغذائية واستقرار منظومة الأمن الغذائي وذلك حسب الشروط والضوابط المعتمدة لدى الصندوق وبالتعاون مع البنوك والمصارف التجارية.

وأشار إلى أنه يمكن للراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة الدخول على المنصة الإلكترونية للصندوق والتسجيل عبر خدمات التمويل.

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