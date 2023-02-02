هل فقدت القارة العجوز صوابها.. القمل ضمن مكونات الشوكولاتة بأوروبا

تواصل – فريق التحرير:

أثارت شركة تصنيع الشوكولاتة الألمانية الشهيرة “Ritter Sport” دهشة متابعيها من خلال منشور على “إنستجرام”، تعلن فيه عن مجموعة جديدة متنوعة من الشوكولاته بطعم الصراصير، ليتضح لاحقا أن الأمر مجرد مزحة.

مسحوق الحشرات بديلا عن البروتين

ومؤخرا، أقر الاتحاد الأوروبي باستخدام مسحوق الحشرات مثل القمل والديدان كبديل للبروتين، وتسبب القرار بحالة من الجدل، لكن ما يبدو غريبا للكثيرين هو واقع ملموس منذ سنوات، فتلك المنتجات متوفرة بكثرة بالمحلات التجارية، حسب “السومرية”.

وتوجد تلك الحشرات في العديد من المنتجات التي لا يبدو أنها منتجات حيوانية تماما، حيث يتم استهلاكها أيضا من قبل النباتيين، وغالبا ما تحتوي منتجات الشوكولاتة على وجه الخصوص على هذه المكونات غير المتوقعة.

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معادن سامة في الشوكولاتة

ووجد باحثون، معادن سامة في الشوكولاتة الداكنة التي قاموا باختبارها، كما أوضحت “تواصل” في وقت سابق.

وقد يكون من المفاجئ أيضًا أن تحتوي على مادة كيميائية تستخدم في المتفجرات طريقها أحيانًا إلى الخبز والكعك والبسكويت، أو أن عنصرًا في سائل الولاعة يستخدم للحفاظ على قطع الدجاج طازجة.

وفي الأسابيع الأخير، أصدر الخبراء أيضًا تحذيرات بشأن صبغات الطعام الحمراء في الحلوى ودوريتوس والمشروبات الغازية، والتي ارتبطت بالسرطان ومرض التهاب الأمعاء.