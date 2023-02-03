حدائق جدة.. نزهتك اليوم رفقة عائلتك في أجواء رائعة بحديقة صالح كامل

تواصل- فريق التحرير:

يبحث البعض عن أماكن يمكن أن يقضي فيها يوم الإجازة، خاصة رفقة عائلته، حيث يحاول الخروج من الروتين اليومي وضغوط العمل ليوم يُنفّس فيه عن نفسه ويخرج من الروتين الأسبوع.

وفي هذه الفقرة التي تقدمها صحيفة “تواصل”، يوم الجمعة من كل أسبوع، لكل قرائها الكرام، والتي نرشح لكم فيها أحد الأماكن التي يمكنك أن تجد فيها غرضك وتقضي فيها وقتًا جميلًا يساعدك على الاستجمام والترفيه.

نقدم لكم اليوم نزهة لحديقة صالح كامل في جدة ، والتي تتيح لك وقتًا رائعًا رفقة عائلتك، يغير روتين يومك فتستجم وتعيش في هدوء بعيدًا عن الضجيج.

حديقة صالح كامل

إن كنت تبحث عن مكانٍ ملائم للتأمُّل والتنزُّه، ما عليك سوى زيارة حديقة صالح كامل جدة، أحد أفضل حدائق جدة ، فهذه الحديقة ستجعلك تنعم بجمالها الأخّاذ بلا شكّ .

وتُعد الحديقة من أشهر معالم السياحة في جدة لتغدو متنفّساً ومكاناً مثالياً للتنزُّه ولتُبهِج زوّارها ببعض الأنشطة الشيّقة.

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نبذة عن الحديقة

صُممت الحديقة بطريقة مميزة حيث أنها يتوفر بها مساحة خضراء كبيرة بالإضافة إلى أنواع متنوعة من الأشجار والنخيل، التي من وظائفها الطبيعية تنقيه الهواء.

بالإضافة إلى راحة العين عند النظر إليها والتأمل في خلق الله، يتوفر كذلك مقاعد من أجل الجلوس والاسترخاء وهي هامة جدًا في حالة كبار السن من أجل الاستمتاع بشكل أكبر بالطبيعة الخلابة المتوفرة في تلك الحديقة الرائعة.

رياضة وحيوية

الحديقة مناسبة تمامًا للرياضيين من أجل ممارسة الرياضة، حيث يتوفر هناك ممشى للمشي والجري، ويمكن أيضًا ركوب الدرجات من أجل تقوية عضلات الجسم.

بالإضافة إلى توفير مكان مناسب للأطفال به الألعاب الأمنة والممتعة، حيث تساعد الآباء على الاستجمام بجمال الحديقة والاستمتاع بالهدوء، في حين استمتاع الأطفال بالألعاب المتنوعة والجميلة.

مناسبة للعائلات

تعد تلك الحديقة مكان مناسب جدًا للعائلات، بالإضافة إلى توفر الأكشاك بها من أجل الحصول على وجبات خفيفة من الشاي والبسكوت والمياه وغيره من الوجبات الشهية.

ومن الخدمات الأخرى المميزة التي تتوفر في الحديقة هو وجود إنارة في أنحاء الحديقة من أجل الاستمتاع بالنزهة الليلية بها.

وإذا كنت من ممتلكي السيارات فتلك الحديقة هي المكان الأنسب للذهاب، ذلك لأنها يتوفر بها مواقف للسيارات.

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أفضل الأنشطة في حديقة كامل صالح

1- جولة وسط جمال الحديقة

جولة في أنحاء الحديقة هي البداية التي نوصي بها لاستكشاف ما تُخفيه الحديقة في طياتها ، إذ تحيط بك مناظر بديعة تعكسها تلك الأشجار المورقة و المسطحات الخضراء المنبسطة.

وعلى أحد الكراسي الموجودة بمقدورك الجلوس والتأمُّل أكثر في جمال الحديقة.

2- مسارات المشي

كلّما قضيت وقتاً أطول في حديقة كامل صالح في جدة، كلما استطعت تحقيق أعلى قدر من المُتعة فبمقدورك مثلاً الاستفادة من مسارات المشي المتوفرة في الحديقة والتمتّع برياضة المشي.

3- ألعاب الأطفال

وكي يستمتع كافة زوّار حديقة صالح كامل وقتهم الذي سيقضونه هناك، اهتمت الحديقة بتوفير منطقة للعب الأطفال، وبالتالي سيقضي الصغار أيضاً وقتاً ممتعاً في الحديقة.

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4- الخدمات

تُقدّم الحديقة مرافق عامة وخدمات متنوّعة من أهمها موقف للسيّارات.

أوقات العمل

مفتوح طوال أيام الأسبوع على مدار الساعة

أسعار الدخول إلى حديقة كامل صالح في جدة

الدخول إلى الحديقة مجّاني

موقع حديقة كامل صالح

يمكنك الوصول إلى حديقة كامل صالح في جدة عبر خرائط جوجل بالضغط هنا