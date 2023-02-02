الغرفة التجارية الصناعية تعلن توفر وظائف شاغرة بالرياض

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين) في عددٍ من التخصصات، للعمل في منطقة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية :

1 مشرف على مسكن

2. إداري

3 محاسب الزبائن

4. المبيعات

5. أخصائي شؤون الموظفين

6. محاسب

7 أمين صندوق (كاشير)

8. مهندس مشروع

9 مسؤول استقبال

10 . سكرتير

11. مهندس معماري

12. مسؤول أمن وسلامة

13. والمزيد

اقرأ أيضا:

مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة يعلن عن وظائف شاغرة

عن الغرفة:

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 239 وتاريخ 10/4/1381هـ بالموافقة على تأسيس غرفة الرياض وجاء في القرار: إن مجلس الوزراء بعد اطلاعه على المعاملة المرفقة لهذا المرفوعة لصاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء من معالي وزير التجارة برقم 5018/1 وتاريخ 7/4/1381هـ المشتملة على طلب تجار الرياض إنشاء غرفة تجارية صناعية بالرياض تقوم بتقديم وجهة نظر تجارها إلى الحكومة في المسائل التي تتعلق بهم.

وفي نفس الوقت تدافع عن مصالحهم أسوة بغيرهم في بلدان المملكة وتأييد وزارة التجارة للطلب في إقامة غرفة للتجارة والصناعة لتنسيق مصالحهم والحفاظ عليها.

طريقة التقديم:

أوضحت الغرفة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 2 فبراير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – اضغط هنا .