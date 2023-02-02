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نهاية غير متوقعة لبلوجر عربية شهيرة على يد والدها
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نهاية غير متوقعة لبلوجر عربية شهيرة على يد والدها

نهاية غير متوقعة لبلوجر عربية شهيرة على يد والدها

نهاية غير متوقعة لبلوجر عربية شهيرة على يد والدها
١٢:٠٦:٠٠ ص، الجمعة، ١٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت محافظة الديوانية بالعراق، جريمة راحت ضحيتها مدونة شهيرة، قتلت خنقا على يد والدها، الذي ارتكب الجريمة وسلم نفسه للجهات المختصة.

تصريح مصدر أمني 

ونقلت قناة “السومرية” العراقية عن مصدر أمني، تأكيده وقوع جريمة قتل راح ضحيتها “بلوجر” شابة على يد ذويها دون الكشف عن هويتها..

في حين أشارت قناة “الشرقية” عبر حسابها في “تويتر” إلى أن البلوغر المقتولة هي طيبة العلي

وأفادت وسائل إعلام عراقية بأن “البلوجر الشابة عادت أخيرًا من تركيا إلى بلدها، وقام والدها بخنقها حتى فارقت الحياة، ثمَ سلّم نفسه للجهات الأمنية المختصة”.

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جريمة في ألمانيا

وفي حادثة أخرى وقعت في وقت سابق، أصدرت الشرطة الألمانية، بيانا، حول واقعة جرت في 16 أغسطس من العام الماضي 2022، حين عثر على جثة امرأة تبلغ 23 عاما، قتلت طعنا بسكين داخل سيارة في إنجولشتات، التابعة لمقاطعة بافاريا.

واعتقد المحققون في البداية أن الضحية هي مالكة السيارة بعد أن أكدت عائلتها التعرف عليها.

وبعد تشريح جثة الضحية، في اليوم التالي، اتضح أن الضحية امرأة أخرى، هي مدونة جزائرية في مجال الموضة وأن القتيلة المزعومة حية ترزق، حسب “العربية”.

الكلمات الدلالية:
أخبار العراق الشرطة العراقية بلوجر عراقية جريمة قتل

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