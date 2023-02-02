وزير التعليم يصدر قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة المركزية للتشيكلات الإشرافية

تواصل- فريق التحرير

أصدر وزير التعليم، قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة المركزية للتشكيلات الإشرافية تحت رئاسته.

تشكيل اللجنة

اللجنة يرأسها الوزير، وعضوية كل من: نائب الوزير ووكيل الوزارة للتخطيط والتطوير، ووكيل الوزارة للموارد البشرية، ووكيل الوزارة للشؤون المدرسية، ووكيل الوزارة للتعليم العام، والمشرف العام على الإدارة العامة للشؤون القانونية، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون المعلمين، وتكون أمانة اللجنة في الإدارة العامة لشؤون المعلمين.

مهام اللجنة

1- اعتماد الأدلة التنظيمية والإجرائية والفنية للتشكيلات الإشرافية لتكليف شاغلي الوظائف التعليمية في ديوان الوزارة وإدارات التعليم.

2- اعتماد قرارات التكليف لشاغلي الوظائف التعليمية وفقاً للتشكيلات الإشرافية المعتمدة في ديوان الوزارة وإنهاء تكليفهم.

3- أن تُرفع طلبات التكليف للعمل في المقاعد الإشرافية بالوزارة لشاغلي الوظائف التعليمية من الإدارة العامة لشؤون المعلمين إلى وكالة الموارد البشرية، لدراسة الطلب ورفعه إلى اللجنة المركزية للتشكيلات الإشرافية للنظر فيه وللجنة الحق في استدعاء من ترى الحاجة إلى حضوره الاجتماع دون أن يكون له حق التصويت، ولها تشكيل لجان فرعية لإنفاذ مهامها الإجرائية والفنية.

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