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هل تغير موازين الحرب؟.. أمريكا: نعمل على مد أوكرانيا بصاوريخ بعيدة المدى
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هل تغير موازين الحرب؟.. أمريكا: نعمل على مد أوكرانيا بصاوريخ بعيدة المدى

هل تغير موازين الحرب؟.. أمريكا: نعمل على مد أوكرانيا بصاوريخ بعيدة المدى

هل تغير موازين الحرب؟.. أمريكا: نعمل على مد أوكرانيا بصاوريخ بعيدة المدى
١٠:٥٥:٥٩ م، الخميس، ١١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- وكالات:

 

أعلنت نائبة وزير الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند، أن الولايات المتحدة تعمل على تلبية احتياجات أوكرانيا، بما في ذلك الصواريخ بعيدة المدى.

 

وقالت نولاند : “نحن نعمل على تلبية احتياجات الأوكرانيين، بما فيها تقديم صواريخ بعيدة المدى لهم”، مشيرة إلى أنه “من المهم للأوكرانيين أن يسيطروا على مجالهم الجوي من أجل حماية أراضيهم.”

مساعدات عسكرية

ومن المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لسلطات كييف في 3 فبراير، حسبما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” يوم الأربعاء.

 

ولأول مرة، سيتم إدراج الصواريخ بعيدة المدى، التي يبلغ مداها الأقصى حوالي 150 كم، في قائمة الأسلحة الموردة إلى أوكرانيا.

تزن 113 كجم

وهذه الصواريخ، التي تزن حوالي 113 كجم، مزودة بمحرك صاروخي ويمكن إطلاقها أيضا من منصات صواريخ “هيمارس”.

 

وفي وقت سابق يوم الخميس، دعا البرلمان الأوروبي إلى دراسة إمكانية تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة غربية وصواريخ بعيدة المدى.

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الكلمات الدلالية:
أمريكا أوكرانيا روسيا صواريخ بعيدة المدى

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