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10 علامات مبكرة لمشاكل الغدة الدرقية.. الأخيرة أخطرها
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10 علامات مبكرة لمشاكل الغدة الدرقية.. الأخيرة أخطرها

10 علامات مبكرة لمشاكل الغدة الدرقية.. الأخيرة أخطرها

10 علامات مبكرة لمشاكل الغدة الدرقية.. الأخيرة أخطرها
١٠:٤٤:٣٥ م، الخميس، ١١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يحذر الأطباء من خطورة بعض أعراض والعلامات المبكرة لمشاكل الغدة الدرقية، والتي تشمل التعب غير المبرر وتساقط الشعر واضطرابات المزاج.

ويوضح الأطباء، أبرز علامات الإصابة المبكرة بمشاكل الغدة الدرقية، والتي تتطلب استشارة الطبيب المعالج فورا، ومنها، بحسب موقع drruscio.

أعراض مشاكل الغدة الدرقية

– التعب غير المبرر وهو من الأعراض التي يعاني منها 80% من مرضى قصور الغدة الدرقية

– مشاكل الإمساك

– جفاف الجلد (نحو 60-70% من مرضى قصور الغدة الدرقية)

-عدم تحمل البرد ومشاكل في درجة حرارة الجسم (حوالي 60٪ من مرضى قصور الغدة الدرقية)

– زيادة الوزن (نحو 54% ممن يعانون من قصور الغدة الدرقية الحقيقي يعانون من زيادة الوزن ويستجيبون جيدًا للعلاج بالهرمونات البديلة)

– بحة في الصوت أو ألم في الجزء الأمامي من الرقبة بسبب التهاب الغدة الدرقية نفسها (نحو 30% من مرضى قصور الغدة الدرقية)

– الاختلالات المزاجية وتقلب المزاج – الاكتئاب والقلق والعصبية (نحو 45% من مرضى قصور الغدة الدرقية)

– ضعف / ألم العضلات

– تساقط الشعر (نحو 30% من مرضى الغدة الدرقية)

– خفقان القلب

ويوضح الأطباء، أن الأعراض الثمانية الأولى في القائمة من الأعراض الأولية التي تحدث بشكل متكرر، ويعادل المعاناة من ثلاثة أو أكثر من هذه الأعراض ارتفاعًا بنسبة 16% في خطر الإصابة بقصور الغدة الدرقية.

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