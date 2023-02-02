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القوات الخاصة لأمن الطرق تضبط خمسة مخالفين وتكشف تفاصيل جريمتهم
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القوات الخاصة لأمن الطرق تضبط خمسة مخالفين وتكشف تفاصيل جريمتهم

القوات الخاصة لأمن الطرق تضبط خمسة مخالفين وتكشف تفاصيل جريمتهم

القوات الخاصة لأمن الطرق تضبط خمسة مخالفين وتكشف تفاصيل جريمتهم
١٠:٢٨:٢١ م، الخميس، ١١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير

ضبطت القوات الخاصة لأمن الطرق في مناطق الرياض والمدينة المنورة والجوف، (5) مخالفين لنظام البيئة، (3) مواطنين ومقيمين من الجنسيتين المصرية والسودانية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن (5) مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

حملة الداخلية

ويأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الإبلاغ عن المخالفين

وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية اليوم القوات الخاصة مخالفين

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