الخميس، ١١ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
المملكة وفرنسا توقِّعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة
تدشين أول حافلة صديقة للبيئة بالمملكة
مع كثرة الحديث عن الدراسة عن بعد في رمضان.. مذيع الراصد يوجه رسالة لوزارة التعليم
آلية تقديم شكوى مالية على استحقاق الضمان الاجتماعي
استشاري يحذر: التنمر أخطر ما يواجهه الطفل في حياته
الهيئة العامة للعقار تُطلق خدمة ترخيص الإعلان العقاري

الرئيسية

 /

اقتصادية

 /

المملكة وفرنسا توقِّعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة

المملكة وفرنسا توقِّعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة

المملكة وفرنسا توقِّعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة
١٠:٠٢:٠٩ م، الخميس، ١١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

اجتمع صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، في الرياض اليوم، بمعالي وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية فرنسا كاترين كولونا.

وجرى خلال اللقاء مناقشة آفاق التعاون في الاستخدامات السلميّة للطاقة الذريّة والفرص المستقبلية في مختلف مجالات الطاقة، بما في ذلك مجالات التعاون في الطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، والربط الكهربائي.

التعاون في مجال الطاقة

كما وقَّعا مذكرة تفاهم لوضع إطار للتعاون في قطاع الطاقة، شملت تشجيع التعاون بين البلدين في مجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وتخزين الطاقة، والشبكات الذكية، والبترول والغاز ومشتقاتهما، والتكرير، والبتروكيماويات، وقطاع التوزيع والتسويق.

وتضمنت المذكرة تعزيز التعاون في التقنيات بغرض تخفيف آثار التغير المناخي، بما في ذلك تقنية التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه للقطاعات التي يصعب تخفيفه فيها، وإنتاج الهيدروجين، والابتكارات التقنية الأخرى.

كما تناول نطاق المذكرة مجالات التعاون في التحول الرقمي، وتوطين المواد والمنتجات والخدمات المتعلقة بقطاعات الطاقة وسلاسل الإمداد، والتعاون بين الشركات المتخصصة في قطاع الطاقة، وإجراء بحوث مشتركة مع الجامعات ومراكز الأبحاث وغيرها، وبناء القدرات البشرية من خلال التدريب وتبادل الخبرات في قطاع الطاقة.

اقرأ أيضا:

تدشين أول حافلة صديقة للبيئة بالمملكة

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم الطاقة المملكة فرنسا مجالات الطاقة

مواد ذات صلة

المزيد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7504.94 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7504.94 نقطة

٠٨:٢٣ م، الثلاثاء، ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨
انتقادات ترامب للمركزي الأمريكي تهبط بالدولار

انتقادات ترامب للمركزي الأمريكي تهبط بالدولار

٠٣:٣٩ م، الثلاثاء، ٢١ أغسطس ٢٠١٨
«المجلس الخليجي للألومنيوم» يبحث فرض أمريكا رسوما على واردتها

«المجلس الخليجي للألومنيوم» يبحث فرض أمريكا رسوما على واردتها

٠٩:٣٨ ص، الثلاثاء، ١٧ أبريل ٢٠١٨
مؤشر الأسهم يُغلق مرتفعاً بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 11 مليار ريال

مؤشر الأسهم يُغلق مرتفعاً بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 11 مليار ريال

٠٥:٣٥ م، الأثنين، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٠

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *