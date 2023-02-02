متى ينزل معاش ساند لمستفيدي التأمينات؟

تواصل – فريق التحرير:

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه يتم صرف المعاشات يوم 1 من الشهر الميلادي لمستفيدي أنظمة التأمينات.

جاء ذلك في رد من مؤسسة التأمينات، على سؤال مغرد استفسر بشأن موعد إيداع دعم ساند لمستفيدي التأمينات.

وأجابت مؤسسة التأمينات عبر سحابها “العناية بالعملاء”، بقولها “أهلا بك تواصلك محل اهتمامنا، عزيزي العميل يتم صرف المعاشات يوم 1 من الشهر الميلادي لمستفيدي أنظمة التأمينات، ويرجى الانتظار حتى نهاية اليوم وفي حال عدم الإيداع يمكنك التواصل معنا مجددا.. سعدنا بخدمتك”.

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تنبيه مهم من التأمينات الاجتماعية بخصوص إصابات العمل

إصابات العمل

وفي وقت سابق، تفاعلت “التأمينات الاجتماعية” مع سؤال أحد المغردين والذي تساءل فيه عن طريقة التعامل حال وقوع حادث سير عند الذهاب إلى الدوام.

وأضافت في ردها على السؤال: “في حال وقوع إصابة عمل لا قدر الله يتم الإبلاغ عن طريق صاحب العمل من خلال حساب المنشأة في تأميناتي أعمال و سيتم بحث الاصابة والتحقق منها و إفادتكم وللمزيد من التفاصيل عن إصابات العمل ومنافع الاخطار المهنية يمكنك زيارة الرابط:

http://bit.ly/3mOToTZ

وفي وقت سابق، كشف الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الصلاحيات الممنوحة لمفتشي التأمينات الاجتماعية.

وتشمل التفتيش الميداني لكل المجالات المتعلقة بتطبيق النظام واللائحة، وبخاصة التأكد من التحقق من صحة التسجيل لكل العمال لدى المنشأة وبأجورهم الحقيقية.

3 صلاحيات

وتتضمن الصلاحيات الممنوحة إلى مفتشي التأمينات الاجتماعية، وفق صحيفة “اليوم”، التالي:

-الدخول إلى مقر المنشأة في أثناء ساعات العمل لتحقيق المهام الموكلة إليهم.

-فحص السجلات والأوراق والملفات وأية وثائق أخرى لدى صاحب العمل لها علاقة بتطبيق النظام ولوائحه على العمال، والحصول على صور هذه المستندات إذا لزم الأمر.

-سؤال صاحب العمل أو ممثله أو العمال في أي من الموضوعات المتعلقة بمهمته، وله أن يحرر بها محضرًا إذا اقتضى الأمر ذلك.

نظام التأمينات الاجتماعية

ينظم الحقوق التأمينية والالتزامات والتعويضات ويسري على جميع العاملين في القطاع الخاص أو في الجهات الحكومية المشمولين بنظام العمل، بهدف توفير مورد مالي لهم عند انتهاء خدماتهم، مما يساهم في تحقيق الحماية التأمينية لهم وفق مبدأ التكافل الاجتماعي، ويتضمن هذا النظام فرعين، وهما:

يتمتع بها المواطنون العاملون بالقطاع الخاص أو الجهات الحكومية المشمولين بنظام العمل، وكذلك أصحاب المهن الحرة، ويستحق في حال توافر الشروط النظامية عند ترك العمل بسبب التقاعد أو العجز أو غيرها من الحالات صرف معاش تقاعدي، أما في حالة الوفاة فيستمر الصرف للمستحقين عنه.

-الأخطار المهنية

يستفيد منها العاملون في القطاع الخاص أو الجهات الحكومية المشمولين بنظام العمل، وتقدم التعويضات المنصوص عليها بالنظام ولوائحه التنفيذية في حالات الإصابات الناتجة عن العمل.

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