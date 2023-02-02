الخميس، ١١ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
مجلس النواب الأمريكي يعزل النائبة المسلمة إلهان عمر من لجنة العلاقات الخارجية
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مجلس النواب الأمريكي يعزل النائبة المسلمة إلهان عمر من لجنة العلاقات الخارجية

مجلس النواب الأمريكي يعزل النائبة المسلمة إلهان عمر من لجنة العلاقات الخارجية

مجلس النواب الأمريكي يعزل النائبة المسلمة إلهان عمر من لجنة العلاقات الخارجية
١٠:٠٨:٣٥ م، الخميس، ١١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير

صوّت مجلس النواب الأمريكي لعزل النائبة المسلمة إلهان عمر من لجنة العلاقات الخارجية، على خلفية انتقادها لدولة الاحتلال.

وكان رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي قد قال إنه واثق من إمكانية عزل النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا من لجنة الشؤون الخارجية بموجب إجراءات الطوارئ اليوم الأربعاء.

مكارثي

وأكد مكارثي نفسه لشبكة “سي إن إن” CNN، يوم الثلاثاء، أنه صوّت على عزل عمر من اللجنة، تماشيا مع الوعد الذي قطعه العام الماضي قبل أن يفوز الحزب الجمهوري بالسيطرة على مجلس النواب.

تصريحات مثيرة للجدل

إلى هذا، يطالب القرار الذي صدر الثلاثاء بإقالة عمر بسبب بعض التصريحات المثيرة للجدل عن اليهود ومعاداة السامية، والتي أدلت بها في عامي 2019 و2021، والتي قال كثيرون على جانبي الطيف السياسي إنها معادية للسامية.

ووفقًا لزعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيف سكاليس، سيتم تقديم قرار عزل إلهان عمر بعد الموافقة على قرار آخر لتحديد الخطوط العريضة التي تختارها لجنة كل حزب.

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الكلمات الدلالية:
إلهان عمر النائبة المسلمة كيفين مكارثي مجلس النواب الأمريكي

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