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بعد تفجيرات طالتها.. أذربيجان ترد على إيران بقوة
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بعد تفجيرات طالتها.. أذربيجان ترد على إيران بقوة

بعد تفجيرات طالتها.. أذربيجان ترد على إيران بقوة

بعد تفجيرات طالتها.. أذربيجان ترد على إيران بقوة
١٠:١٩:١٦ م، الخميس، ١١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

رفضت أذربيجان، اليوم الخميس، مقترحاً تقدمت به الحكومة الإيرانية لتشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في الهجوم المسلح الذي استهدف سفارة باكو في العاصمة طهران في 27 من يناير الماضي.

إيران تعلن

وقالت وكالة تابعة لمجلس الأمن القومي الإيراني، في تغريدة عبر “تويتر”، إن “طهران عرضت على باكو المشاركة في تحقيق الاعتداء على سفارتها لكن الأخيرة رفضت المقترح الأخوي بشكل مفاجئ”، حسب “العين الإخبارية”.

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شبكة تجسس إيرانية

وبالأمس، أطلقت الأجهزة الأمنية الأذربيجانية حملة أمنية واسعة لملاحقة شبكات التجسس الإيرانية على أراضيها، على خلفية الهجوم على سفارة باكو في طهران في 27 يناير الماضي.

39 جاسوسًا

وأعلنت وزارة الداخلية في باكو، أمس (الأربعاء)، اعتقال 39 شخصًا ضمن شبكة التجسس الإيرانية بينهم مالك قناتي فضائيتين رجل الدين مطلب باغيروف.

وأفادت وكالة الأنباء الأذربيجانية، بأن وزارة الداخلية تمكنت من اعتقال 39 شخصاً وأن هؤلاء الأشخاص كانوا يقومون بأعمال تخريبية تحت ستار الشؤون الدينية في عمليات خاصة. ولفتت الوكالة إلى أن هؤلاء الأشخاص، الذين تظاهروا بأنهم متدينون نشروا دعاية لصالح إيران على الشبكات الاجتماعية وأساءوا إلى حرية المعتقدات الدينية في أذربيجان.

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أذربيجان إيران تفجير إرهابي شبكة تجسس إيرانية

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