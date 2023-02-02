أهم 10.. أمر ملكي جديد والإعلان رسميًا عن موعد إيداع دعم حساب المواطن

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، والتي جاءت كالتالي:

عاجل. أمر ملكي بإعفاء محافظ البنك المركزي من منصبه

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا ملكيًا بإعفاء الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه.. المزيد هنا

عاجل ورسميًا.. “حساب المواطن” يكشف موعد صرف دعم الدفعة 63

أعلن برنامج “حساب المواطن” أنه سيتم صرف دعم “الدفعة 63” يوم الخميس المقبل.. المزيد هنا

عاجل.. وزير الحج: تأشيرة المرور “ترانزيت” متاحة لزيارة المملكة 4أيام مجانًا

أعلن وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، أن تأشيرة المرور “ترانزيت” متاحة لزيارة المملكة لمدة أربعة أيام مجانًا.. المزيد هنا

عاجل.. اعترافات قاتلة المبتعث “الغريبي”: هكذا استدرجته وغدرت به

بعدما انتهت الشرطة من التحقيقات كافة، أكد عم المبتعث المغدور به في الولايات المتحدة، الوليد الغريبي.. المزيد هنا

تنبيه مهم من “الجوازات” بشأن الحاصلين على تأشيرة خروج نهائي ولم يغادروا المملكة

أصدرت المديرية العامة للجوازات، تنبيهًا مهمًا بشأن الحاصلين على تأشيرة خروج نهائي ولم يغادروا المملكة، فيما يتعلق بالخطوات التي يجب القيام بها في تلك الحالة.. المزيد هنا

مَن هو “أيمن السياري” محافظ البنك المركزي الجديد؟

تم تعيين أيمن السياري محافظا للبنك المركزي السعودي، خلفا للدكتور فهد المبارك الذي أمضى في منصبه عامين، وذلك طبقا لقرار ملكي صادر اليوم.. المزيد هنا

تحرك عاجل.. قطرات العين القاتلة تتسبب في أكثر من 50 حالة وفاة وإصابة

طالبت مراكز السيطرة على الأمراض بالولايات المتحدة، بالتوقف عن استخدام قطرة “إيزري كير” بعد أن تسببت في 50 حالة عدوى مقاومة للبكتيريا ووفاة واحدة في 11 ولاية أمريكية… المزيد هنا

أبشر: 6 خطوات لعرض طلبات القبول عبر حساب المستفيد

حددت منصة أبشر بالتفصيل خطوات عرض طلبات القبول عبر حساب المستفيد في المنصة.. المزيد هنا

فضيحة أخلاقية.. تورط مسؤولين إيرانيين في أعمال مخلة بالآداب بالسويد

كشفت التليفزيون السويدي “stv”، عن فضيحة تورط معممين (شيعة)، في تجارة الجنس، ببيع فتيات لرجال يرغبون في ممارسة أعمال مخلة معهم تحت ستار “زواج المتعة”.. المزيد هنا

“عوض الله لهما”.. والدا الطفل المغربي ريان يرزقان بمولود جديد في يوم رحيله

“وكأن الله يعوضهما من فضله”، رزقا والدا الطفل المغربي الراحل ريان بمولود جديد في يوم رحيل ابنهما.. المزيد هنا