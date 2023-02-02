مع كثرة الحديث عن الدراسة عن بعد في رمضان.. مذيع الراصد يوجه رسالة لوزارة التعليم

تواصل – فريق التحرير:

مع كثرة الحديث حول الدراسة عن بعد في شهر رمضان المبارك، والذي يهل علينا بالخير والبركات بعد أسابيع قليلة، وجه مذيع برنامج الراصد على قناة الإخبارية عبدالله الغنمي رسالة لوزارة التعليم.

وقال عبدالله الغنمي “حبذا لو توضّح وزارة التعليم لمئات الآلاف من المعلمين وملايين الطلبة موقف الدراسة في شهر رمضان المبارك”.

موقف الدراسة في رمضان

وأضاف الغنمي أن وزارة التعليم تمس كل بيت في المملكة ونحن نتكلم عن قرابة 525 ألف معلم ومعلمة، و7 أو 8 مليون طالب في مختلف المراحل والمقاعد الدراسية وأيضا الجامعات”.

وتابع الغنمي، موجهاً حديثه لوزارة التعليم “تكلموا مع الناس قولوا لا يوجد تأجيل أو ندرس موضوع التأجيل من عدمه أو ندرس الدارسة عن بعد من عدمها في شهر رمضان”.

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