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آلية تقديم شكوى مالية على استحقاق الضمان الاجتماعي
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آلية تقديم شكوى مالية على استحقاق الضمان الاجتماعي

آلية تقديم شكوى مالية على استحقاق الضمان الاجتماعي

آلية تقديم شكوى مالية على استحقاق الضمان الاجتماعي
٠٩:٣٧:٠١ م، الخميس، ١١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة الموارد والبشرية والتنمية الاجتماعية، آلية تقديم شكوى مالية على استحقاق الضمان الاجتماعي.

جاء ذلك في رد من الوزارة، عبر حسابها “العناية بالمستفيدين”، ردا على سؤال مغرد استفسر بشأن آلية تقديم شكوى بسبب الدعم.

وأجابت الهيئة بقولها “إن احتساب مبلغ الاستحقاق للمستفيد شهرياً يكون بعد مراجعة مجموع الدخل المسجل من قبل المستفيد والمطابقة مع البيانات الواردة من خلال الجهات المعنية”.

وأضافت وزارة الموارد البشرية أنه في حال تبين للمستفيد نقص أو زيادة المعاش يمكن للمستفيد تقديم شكوى مالية من خلال المنصة مع إرفاق المستندات الداعمة.

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توضيح مهم من الضمان الاجتماعي بشأن تفعيل أيقونة الشكوى المالية

وفي وقت سابق، كشف برنامج التأهيل الشمال للضمان الاجتماعي المطور، أن تقدير الاستحقاق أمر أساسي في نظام الضمان الاجتماعي.

تقدير الاستحقاق ومعرفة الدخل المكتسب

وأوضح أن تقدير الاستحقاق هو من يحد هل الشخص مستحق للدعم أو لا، وذلك من خلال معرفة الدخل المكتسب والغير مكتسب:

* الدخل المكتسب، هو الدخل الذي يحصل عليه الفرد المستقل أو الأسرة نتيجة جهد يتم بذله، مثل العمل أو النشاط التجاري.

* الدخل غير المكتسب، هو الدخل المستمد من مصادر مثل، الممتلكات وعوائدها والإعانات الاجتماعية والحكومة التي يحصل عليه الفرد المستقل أو الأسرة بدون جهد.

تفعيل أيقونة الشكوى المالية

في الوقت نفسه، أوضح الضمان الاجتماعي أن أيقونة الشكوى المالية لا يتم تفعيلها إلا بعد إيداع الدفعة، مبينًا أنه لن يتم تفعيل أيقونة الشكوى المالية لا يتم تفعيلها إلا بعد إيداع الدفعة ولمدة 30 يوم من إيداع الدفعة، أما إذا كانت دفعة قديمة فلا تظهر الأيقونة لان المدة المسموح بها قد انتهت.

صدور نتيجة الأهليات 

وقبل أيام،  صدرت نتيجة الأهليات في الضمان الاجتماعي المطور، حيث يمكن لجميع المتقدمين الآن الدخول إلى حساباتهم الشخصية والتأكد من النتيجة.

وكان آلاف المواطنين ترقبوا صدور الأهلية اليوم أو غدا على أقصى تقدير، فيما يأمل آخرون في أن تكون الدفعات الجديدة أعلى من السابقة.

الاستعلام عن حالة الأهلية

وفي وقت سابق، كشف الحساب الرسمي للعناية بالمستفيدين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن طريقة الاستعلام عن حالة الأهلية للمتقدمين لبرنامج الضمان الاجتماعي المطور.

وأكد أنه في حال تم التقديم على الضمان الاجتماعي المطور يمكنك الاطلاع على تفاصيل الطلب ومعرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق من خلال أيقونة برامج الدعم الخاصة بي واختيار برنامج “الضمان الاجتماعي”.

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تنبيه مهم من الموارد البشرية حول معاش الضمان الاجتماعي المطور

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