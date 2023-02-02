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تدشين أول حافلة صديقة للبيئة بالمملكة
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تدشين أول حافلة صديقة للبيئة بالمملكة

تدشين أول حافلة صديقة للبيئة بالمملكة

تدشين أول حافلة صديقة للبيئة بالمملكة
٠٩:٤٠:٢٣ م، الخميس، ١١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم الخميس، تدشن أول حافلة نقل عام كهربائية صديقة للبيئة في المملكة والتي تعمل ضمن مسارات النقل العام في محافظة جدة.

ضمن مسارات النقل العام

وتعمل الحافلة ضمن مسارات النقل العام في جدة، وتحديدا في مسار A7 الذي يبدأ من الخالدية وحتى البلد لمسافة 300 كيلو متر بالشحنة الواحدة

مميزات الحافلة الجديدة 

وتستهلك كهرباء بأقل بـ 10% مقارنة بالحافلات الكهربائية الأخرى، كما تسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية

وتستهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية في أنشطة النقل بنسبة 25%، وتدعم تبني التقنيات الحديثة وأنماط نقل صديقة للبيئة لرفع مستوى جودة الحياة في المدن.

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حافلات جديدة في المطارات 

وكانت  شركة طيبة لتشغيل المطارات، وشركة الأمد لخدمات المطارات والنقل المساند «ساس»، بدأت في يوليو الماضي، التشغيل الفعلي لحافلات  خضعت لأعلى المعايير للتأكد من سلامة وأمان الركاب بالمطارات. ويبلغ طولها نحو 9 أمتار، ويمكن أن تقطع أكثر من 300 كيلومتر قبل التزود من جديد بالطاقة؛ حيث تستغرق أقل من ساعتين.

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