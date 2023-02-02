48 مليون إنسانا يعانون منه.. أعراض التسمم الغذائي

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أشارت بيانات الصحة في الولايات المتحدة إلى أن شخصا واحدا من بين كل ستة يصاب بمرض مرتبط بالطعام، في كل عام، وهو ما يعني نحو 48 مليون نسمة.

5 أعراض أساسية

وبحسب المراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها، فإن التسمم الغذائي ترافقه 5 أعراض أساسية، قد تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، حسب “سكاي نيوز عربية”.

وينصح خبراء الهيئة الصحية الأمريكية باستشارة الطبيب عندما تظهر الأعراض الخمسة على هذا النحو:

1- إسهال شديد مصحوب بالدم.

2- عندما يستمر الإسهال لأكثر من ثلاثة أيام.

3- عندما تتجاوز حرارة الجسم 38 درجة.

4- القيء بشكل مستمر حتى أنه لا يستطيع الإبقاء على أية سوائل في معدته.

5- ظهور أعراض الجفاف مثل عدم التبول، وحصول جفاف في الفم، مع الشعور بدوار عند الوقوف.

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تجنب حالات التسمم

ووجّه إنفوجراف تابع لحساب مدينة الملك سعود الطبيّة على “تويتر”، في وقت سابق، بضرورة القيام بـ4 خطوات لتجنّب المرء لحالات التسمّم أثناء رحلات البرّ، وتتضمّن الخطوات التّالية:

1 – استخدام أدوات الطّبخ النّظيفة.

2 – غسل الخضار والفاكهة.

3 – ملء الخزّان بماء صحّي ونظيف.

4 – تجنّب وجبات الطعام الدّسمة والدّهنيّة.

وتجدر الإشارة إلى ضرورة العناية بالأغذية تجنبًا لإصابتها بالجراثيم الضارة التي تُصيبك بالمرض الشّديد إذا كان الطعام ملوّثًا.

وتُعتبر الأطعمة النّيئة من أصلٍ حيواني الأكثر عرضة للتلوث، وخاصّة اللحوم، والدّواجن النّيئة، أو غير المطبوخة بشكلٍ جيّد، والبيض النّيء، أو المطبوخ بشكلٍ غير كافٍ، والحليب غير المبستر، والمأكولات البحريّة، والمحار النّيء.