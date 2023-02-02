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مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة يعلن عن وظائف شاغرة
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مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة يعلن عن وظائف شاغرة

مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة يعلن عن وظائف شاغرة

مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة يعلن عن وظائف شاغرة
٠٨:٣٦:٤١ م، الخميس، ١١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة من خلال موقع الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر وظائف (حراسات أمنية) لحملة (الثانوية العامة)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– حارس أمن (5 وظائف).

الشروط المطلوبة:

1- سعودي الجنسية.
2- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
3- القدرة على العمل بفعالية وكفاءة.

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المسؤوليات و الواجبات:

1- المهام والمسؤوليات العامة للحراسات الأمنية ومشرفي الأمن.
2- الابتعاد عن كل ما يتعارض مع الوظيفة داخل وخارج مكان العمل.
3- الأخلاق الحميدة مع الناس ومع زملائه والمشرفين.
4- احترام الذات والصبر والأخلاق الحميدة تجاه الآخرين.
5- أن يكون حسن المظهر كحارس أمن.

موعد التقديم:

– أوضح مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة أن التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الخميس بتاريخ 1444/07/11هـ الموافق 2023/02/02م.

طريقة التقديم:

– وأشار مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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