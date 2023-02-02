مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة يعلن عن وظائف شاغرة
تواصل – فريق التحرير:
أعلن مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة من خلال موقع الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر وظائف (حراسات أمنية) لحملة (الثانوية العامة)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– حارس أمن (5 وظائف).
الشروط المطلوبة:
1- سعودي الجنسية.
2- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
3- القدرة على العمل بفعالية وكفاءة.
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المسؤوليات و الواجبات:
1- المهام والمسؤوليات العامة للحراسات الأمنية ومشرفي الأمن.
2- الابتعاد عن كل ما يتعارض مع الوظيفة داخل وخارج مكان العمل.
3- الأخلاق الحميدة مع الناس ومع زملائه والمشرفين.
4- احترام الذات والصبر والأخلاق الحميدة تجاه الآخرين.
5- أن يكون حسن المظهر كحارس أمن.
موعد التقديم:
– أوضح مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة أن التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الخميس بتاريخ 1444/07/11هـ الموافق 2023/02/02م.
طريقة التقديم:
– وأشار مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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