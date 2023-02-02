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تخفيضات غير مرخصة.. “التجارة” تُشهِّر بمدير منشأة للملابس الرجالية

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تخفيضات غير مرخصة.. “التجارة” تُشهِّر بمدير منشأة للملابس الرجالية

تخفيضات غير مرخصة.. “التجارة” تُشهِّر بمدير منشأة للملابس الرجالية

تخفيضات غير مرخصة.. “التجارة” تُشهِّر بمدير منشأة للملابس الرجالية
٠٧:٤٧:١٩ م، الخميس، ١١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير

شهرت وزارة التجارة بمسؤول عن منشأة تختص في تجارة الملابس الرجالية بمحافظة صبيا بعد صدور حكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري لعدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات وارتكاب مخالفة الإعلان عن تخفيضات دون الحصول على ترخيص.

العقوبات

ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بجازان المتضمن فرض غرامة مالية، وإزالة الإعلان المخالف، ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالف.

تلقي شكاوى

وتتلقى”التجارة” شكاوى وبلاغات المستهلكين ضد المنشآت المخالفة من خلال تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عبر الاتصال على مركز البلاغات على الرقم 1900.

يذكر أن خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً وفرتها الوزارة بهدف القضاء على العروض الوهمية والمضللة للمستهلك، إلى جانب القيام بتنفيذ جولات تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت بضوابط وشروط إجراء العروض والتخفيضات التجارية.

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الكلمات الدلالية:
الغش التجاري الملابس الرجالية تخفيضات وزارة التجارة

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