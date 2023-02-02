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اهتماما بكبار السن.. شؤون الحرمين تخصص مصلى للمسنات داخل المسجد الحرام
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اهتماما بكبار السن.. شؤون الحرمين تخصص مصلى للمسنات داخل المسجد الحرام

اهتماما بكبار السن.. شؤون الحرمين تخصص مصلى للمسنات داخل المسجد الحرام

اهتماما بكبار السن.. شؤون الحرمين تخصص مصلى للمسنات داخل المسجد الحرام
٠٨:٢٦:٥٩ م، الخميس، ١١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، داخل المسجد الحرام مصلى خاص بالمسنات، ويقع المصلى في الدور الأرضي، جوار باب 88، ويوفر داخل المصلى جميع الخدمات التي يحتاج إليها كبار السن.

مخصص لكبيرات السن

وأوضحت وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية، الدكتورة عبير الجفري، أن افتتاح مصلى مخصص لكبيرات السن بالمسجد الحرام يأتي من أجل راحة قاصدات البيت الحرام والتسهيل عليهن لأداء عباداتهن.

وأضافت أنه تجويد للخدمات النسائية لهذه الفئة الغالية علينا؛ ولما يتمتعن به في مجتمعاتنا المسلمة من مكانة عظيمة وعالية بين أفراد أسرهن ومجتمعاتهن .

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خطوة رئيسية لتحقيق الرسالة

وقالت المسؤولة: “إن تخصيص مصلى للمسنات ما هو إلا خطوة رئيسية لتحقيق الرسالة التي تعمل وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عليها ألا وهي الارتقاء بالخدمات المقدمة لقاصدي وقاصدات بيت الله الحرام.

وأبانت خلال تدشينها للمصلى , أن المصلى يأتي أحد الخدمات التي تهتم بها الوكالة في سبيل تسخير كافة الإمكانات للتسهيل وتوفير الراحة للمسنات وكبيرات السن من قاصدات بيت الله الحرام.

وخلال تدشين المصلى تم تقديم الوجبات وماء زمزم ومصاحف وكسوة شتاء لقاصدات المصلى.

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