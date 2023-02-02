الخميس، ١١ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
مجلس النواب الأمريكي يعزل النائبة المسلمة إلهان عمر من لجنة العلاقات الخارجية
المملكة وفرنسا توقِّعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة
تدشين أول حافلة صديقة للبيئة بالمملكة
مع كثرة الحديث عن الدراسة عن بعد في رمضان.. مذيع الراصد يوجه رسالة لوزارة التعليم
آلية تقديم شكوى مالية على استحقاق الضمان الاجتماعي
استشاري يحذر: التنمر أخطر ما يواجهه الطفل في حياته

الرئيسية

 /

منوعات

 /

استشاري يحذر: التنمر أخطر ما يواجهه الطفل في حياته

استشاري يحذر: التنمر أخطر ما يواجهه الطفل في حياته

استشاري يحذر: التنمر أخطر ما يواجهه الطفل في حياته
٠٩:٠٩:٠٩ م، الخميس، ١١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

حذر د. نادر الرحيلي استشاري وأستاذ الطب النفسي للأطفال والمراهقين، من خطورة التنمر على حياة الطفل ومستقبله.

وقال الرحيلي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إن التنمر هو من أسوأ ما يواجهه الطفل في حياته”.

وأضاف “تخيل أنك متجه كل صباح لمن يستقبلك بأسوأ العبارات التي تقلل من قدرك وتضحك الآخرين عليك ويودعك بتعليقات تجعلك أضحوكة ومن حولك من أباء ومعلمين لا يحركون ساكنا.. تسحق ثقتك بنفسك وتنعزل عن أصدقائك وقد تصاب بالاكتئاب.. قاتل الله التنمر”.

اقرأ أيضا:

47% من الطلاب يتعرضون للتنمر المدرسي.. أهم أشكاله وعلاماته

التنمر في المدارس

وفي وقت سابق، كشف مجلس شؤون الأسرة، أن 47 في المائة من الأطفال يتعرضون للتنمر المدرسي، مشددًا على أن تواصل الأسرة الدائم والفعّال مع المدرسة كفيل بحماية أطفالها من التنمر بكل أشكاله.

وحدد المجلس في “إنفوجراف” نشره عبر حسابه في موقع “تويتر”، 4 أشكال من التنمر المدرسي ويتمثل في:

– تهديد بالكلمات كالتوبيخ والشتائم

-السخرية والاستهزاء

-الاحتكاك الجسدي كالضرب

-استخدام عبارات وإشارات غير لائقة.

علامات تدل على تعرض الطفل للتنمر

وحدد مجلس شؤون الأسرة، أربع علامات تدل على تعرض الطفل للتنمر، وأبرزها:

-الصمت أو الموافقة الدائمة على الحوار.

-فقدان الشهية والعزلة الاجتماعية.

-ظهور كدمات وجروح على الجسد.

-التلعثم في الكلام وفقدان الثقة.

-الأحلام والكوابيس الملازمة للطفل.

طرق حماية الطفل من التنمر

أوضح المجلس أن طرق حماية الطفل من التمر تتمثل في:

– إرشاد الطفل بأن يشارك ما يتعرض له.

-تشجيعه على الانضمام لأنشطة مدرسية.

-توعية الطفل بالطرق الصحيحة لمواجهة التنمر.

-تعزيز ثقة الطفل بنفسه وتنمية الجوانب الإيجابية.

اقرأ أيضا:

مستشار تربوي يكشف نسبة صادمة للتنمر في المدارس (فيديو)

الكلمات الدلالية:
الطفل خطورة التنمر خطورة التنمر على الطفل نادر الرحيلي

مواد ذات صلة

المزيد
4 نصائح للتخلص من رائحة القدمين الكريهة

4 نصائح للتخلص من رائحة القدمين الكريهة

٠٦:١٧ م، الخميس، ٢٥ مايو ٢٠١٧
لبنانيون يستيقظون على آلاف الدولارات ملقاة في مكب نفايات.. ومفاجأة عند معاينتها (فيديو)

لبنانيون يستيقظون على آلاف الدولارات ملقاة في مكب نفايات.. ومفاجأة عند معاينتها (فيديو)

٠٣:١٢ م، الأثنين، ١١ أكتوبر ٢٠٢١
أسبوع ممطر على المملكة .. وحالة عدم استقرار على الوسطى والغربية والشرقية

أسبوع ممطر على المملكة .. وحالة عدم استقرار على الوسطى والغربية والشرقية

٠٩:٢٩ ص، السبت، ١٦ أبريل ٢٠١١
الصلاة في مسجد باليونان للمرة الأولى منذ 90 عاماً

الصلاة في مسجد باليونان للمرة الأولى منذ 90 عاماً

١٠:٥٥ م، الأثنين، ٠١ أبريل ٢٠١٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *