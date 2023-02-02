استشاري يحذر: التنمر أخطر ما يواجهه الطفل في حياته

تواصل – فريق التحرير:

حذر د. نادر الرحيلي استشاري وأستاذ الطب النفسي للأطفال والمراهقين، من خطورة التنمر على حياة الطفل ومستقبله.

وقال الرحيلي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إن التنمر هو من أسوأ ما يواجهه الطفل في حياته”.

وأضاف “تخيل أنك متجه كل صباح لمن يستقبلك بأسوأ العبارات التي تقلل من قدرك وتضحك الآخرين عليك ويودعك بتعليقات تجعلك أضحوكة ومن حولك من أباء ومعلمين لا يحركون ساكنا.. تسحق ثقتك بنفسك وتنعزل عن أصدقائك وقد تصاب بالاكتئاب.. قاتل الله التنمر”.

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التنمر في المدارس

وفي وقت سابق، كشف مجلس شؤون الأسرة، أن 47 في المائة من الأطفال يتعرضون للتنمر المدرسي، مشددًا على أن تواصل الأسرة الدائم والفعّال مع المدرسة كفيل بحماية أطفالها من التنمر بكل أشكاله.

وحدد المجلس في “إنفوجراف” نشره عبر حسابه في موقع “تويتر”، 4 أشكال من التنمر المدرسي ويتمثل في:

– تهديد بالكلمات كالتوبيخ والشتائم

-السخرية والاستهزاء

-الاحتكاك الجسدي كالضرب

-استخدام عبارات وإشارات غير لائقة.

علامات تدل على تعرض الطفل للتنمر

وحدد مجلس شؤون الأسرة، أربع علامات تدل على تعرض الطفل للتنمر، وأبرزها:

-الصمت أو الموافقة الدائمة على الحوار.

-فقدان الشهية والعزلة الاجتماعية.

-ظهور كدمات وجروح على الجسد.

-التلعثم في الكلام وفقدان الثقة.

-الأحلام والكوابيس الملازمة للطفل.

طرق حماية الطفل من التنمر

أوضح المجلس أن طرق حماية الطفل من التمر تتمثل في:

– إرشاد الطفل بأن يشارك ما يتعرض له.

-تشجيعه على الانضمام لأنشطة مدرسية.

-توعية الطفل بالطرق الصحيحة لمواجهة التنمر.

-تعزيز ثقة الطفل بنفسه وتنمية الجوانب الإيجابية.

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