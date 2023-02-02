فضيحة أخلاقية.. تورط مسؤولين إيرانيين في أعمال مخلة بالآداب بالسويد

تواصل- فريق التحرير:

كشفت التليفزيون السويدي “stv”، عن فضيحة تورط معممين (شيعة)، في تجارة الجنس، ببيع فتيات لرجال يرغبون في ممارسة أعمال مخلة معهم تحت ستار “زواج المتعة”.

من جانبها قررت “المنظمة الإسلامية الشيعية في السويد” (ISS)، طرد مجموعة من المعمّمين، كونهم يقومون بشراء وبيع زوجات من أجل الجنس في جميع أنحاء السويد.

وأقر رئيس المنظمة إبراهيم حيدر، أن هؤلاء المعممين أساؤوا إلى الزواج محدد المدة “زواج المتعة” الذي يقره الشيعة.

كاميرات مراقبة

وتمكنت المنظمة الإسلامية من التأكد من ذلك بعدما أجرت العديد من التحقيقات واستخدمت الكاميرات الخفية، التي كشفت عن قيام بعض المعممين ببيع النساء لرجال يبحثون عن الجنس المؤقت، وذلك مقابل أجر مادي.

إثر ذلك، قررت المنظمة إيقاف “إمامين” في ستوكهولم واثني عشر معممًا آخرين، في أجزاء مختلفة من البلاد عن عملهم، إلا أنها لم تعترف بالاتجار بالجنس بل قالت إن أفراداً أساؤوا التصرف.

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