لمحبي التمور.. تناولها بهذه الطريقة لن يزيد وزنك

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تعد التمور بأنواعها من الفواكه المحببة لأغلب الناس، صغارا وكبارا، كما أنها تحتوي على عناصر غذائية مفيدة للصحة عموما، لكن في الوقت نفسه، فإن استهلاكه بصورة كبيرة يمكن أن يسهم في زيادة الوزن بشكل كبير.

طريقة صحية لتناول التمور

ووفق موقع وزارة الصحة، فإن تناول التمر مرتين يوميا، مع فنجان من القهوة في الصباح، ثم مرة أخرى في المساء مع كوب من الشاي بالحليب أو الشاي الأخضر، يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن.

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فوائد متعددة للتمور

قد تكون الألياف الموجودة في التمر مفيدة، للتحكم في نسبة السكر بالدم بعد تناول الطعام، كما نصح خبراء في التغذية.

كما تساعد مضادات الأكسدة في مكافحة العديد من الأمراض والخلايا من الجذور الحرة.

ويحتوي التمر على مركبات الفلافونويد، التي تعد من مضادات الأكسدة القوية، وبالتالي تقلل من مخاطر الإصابة بمرض السكري، وأنواع معينة من السرطان.

ويعد التمر مصدرا جيدا للفركتوز، لذا فهو بديل صحي رائع للسكر الأبيض في الوصفات، وذلك بسبب العناصر الغذائية والألياف ومضادات الأكسدة الموجودة به، حسب “اليوم”.

كما أن تناول التمر يحسّن وظائف المخ، ويقلل الالتهاب ومنع تكون اللويحات في الدماغ، وهو أمر مهم للوقاية من مرض الزهايمر.