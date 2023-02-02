قصة “سوهنا وموهنا” الملهمة.. توأم هندي ملتصق عاشا وحيدين وتخرجا بمجال الهندسة

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ملهم يجسد معاني الصبر والعمل والإنتاج وتحقيق الأهداف مهما كانت التحديات والظروف.

المقطع وثق حياة توأم هندي ملتصق عاشا وحيدين بعد أن هجرهما والداهما بعد ولادتهما بهذه الحالة.

التوأم الهندي يدعى “سوهنا وموهنا”، شابين في ريعان الشباب يعيشان حياتهما بكل معنى الكلمة في العمل والإنتاج واللعب والترفيه بلا أي حواجز أو موانع.

حياة التوأم سوهنا وموهنا

المقطع نشره الإعلامي إياد الحمود، على حسابه في “تويتر”: “وعلق عليه بقوله “سوهنا و موهنا، توأم هنود مولودين بحالة طبية نادرة ملتصقين بالجزء السفلي من الجسم وفي الأعلى شخصين مختلفين، هجرهم والداهما لحظة ولادتهما وأصبحا لقطاء”.

التوأم سوهنا وموهنا كبرا سوياً وتعلما حتى تخرجا كمهندسي كهرباء وأصبحا موظفين في الحكومة.

ولكن الغريب في الأمر هو أن الحكومة الهندية تتعامل معهما كشخص واحد، ويعطونهما راتب شخص واحد فلا يعتبرونهم شخصين.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع، وأثنوا وأشادوا بعزيمة التأم الهندي وعزيمتهما رغم الظروف التي مرت بهما.

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