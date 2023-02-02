الخميس، ١١ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
قصة “سوهنا وموهنا” الملهمة.. توأم هندي ملتصق عاشا وحيدين وتخرجا بمجال الهندسة
شركة طيران أديل تعلن توفر وظائف شاغرة للعمل في جدة
أمانة جدة تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم
أبشر: 6 خطوات لعرض طلبات القبول عبر حساب المستفيد
شاهد.. قائد مركبة يدهس رجل أمن بريطاني
خطير.. روسيا تُجهز صاروخًا استراتيجيًا للقتال

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

قصة “سوهنا وموهنا” الملهمة.. توأم هندي ملتصق عاشا وحيدين وتخرجا بمجال الهندسة

قصة “سوهنا وموهنا” الملهمة.. توأم هندي ملتصق عاشا وحيدين وتخرجا بمجال الهندسة

قصة “سوهنا وموهنا” الملهمة.. توأم هندي ملتصق عاشا وحيدين وتخرجا بمجال الهندسة
٠٦:٤٠:١٦ م، الخميس، ١١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ملهم يجسد معاني الصبر والعمل والإنتاج وتحقيق الأهداف مهما كانت التحديات والظروف.

المقطع وثق حياة توأم هندي ملتصق عاشا وحيدين بعد أن هجرهما والداهما بعد ولادتهما بهذه الحالة.

التوأم الهندي يدعى “سوهنا وموهنا”، شابين في ريعان الشباب يعيشان حياتهما بكل معنى الكلمة في العمل والإنتاج واللعب والترفيه بلا أي حواجز أو موانع.

حياة التوأم سوهنا وموهنا

المقطع نشره الإعلامي إياد الحمود، على حسابه في “تويتر”: “وعلق عليه بقوله “سوهنا و موهنا، توأم هنود مولودين بحالة طبية نادرة ملتصقين بالجزء السفلي من الجسم وفي الأعلى شخصين مختلفين، هجرهم والداهما لحظة ولادتهما وأصبحا لقطاء”.

التوأم سوهنا وموهنا كبرا سوياً وتعلما حتى تخرجا كمهندسي كهرباء وأصبحا موظفين في الحكومة.

ولكن الغريب في الأمر هو أن الحكومة الهندية تتعامل معهما كشخص واحد، ويعطونهما راتب شخص واحد فلا يعتبرونهم شخصين.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع، وأثنوا وأشادوا بعزيمة التأم الهندي وعزيمتهما رغم الظروف التي مرت بهما.

اقرأ أيضا:

بدولة عربية.. ولادة طفل يحمل شقيقه التوأم داخل بطنه

بعد 12 يومًا من العملية.. استقرار حالة التوأم السيامي العراقي عمر وعلي

الكلمات الدلالية:
التوأم الهندي سوهنا وموهنا الهند توأم ملتصق سوهنا موهنا

مواد ذات صلة

المزيد
إعلان توظيف يشترط جنسية عربية محددة.. و«العمل» تتوعد المنشأة بالعقوبة

إعلان توظيف يشترط جنسية عربية محددة.. و«العمل» تتوعد المنشأة بالعقوبة

٠٥:٤٦ م، الخميس، ٢٠ يوليو ٢٠١٧
مصادر تكشف حقيقة إيقاف بعثة «هيفاء الشمراني» في بريطانيا

مصادر تكشف حقيقة إيقاف بعثة «هيفاء الشمراني» في بريطانيا

٠١:٣٩ ص، الجمعة، ٠٦ مايو ٢٠١٦
التشهير بمواطن تستّر على وافد صيني وتغريمه 300 ألف ريال

التشهير بمواطن تستّر على وافد صيني وتغريمه 300 ألف ريال

٠١:٥٤ م، الأثنين، ٠٧ سبتمبر ٢٠١٥
«التعليم»: مساعي توطين الوظائف الأكاديمية للمؤهلين مستمرة

«التعليم»: مساعي توطين الوظائف الأكاديمية للمؤهلين مستمرة

٠٩:٠٠ م، الجمعة، ٢٧ يناير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *