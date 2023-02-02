شركة طيران أديل تعلن توفر وظائف شاغرة للعمل في جدة

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أعلنت شركة طيران أديل التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، للعمل في جدة؛ وذلك وفقا للتفاصيل التالية:

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طريقة التقديم:

أوضحت أديل، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الخميس الموافق 2 فبراير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).