الخميس، ١١ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
شركة طيران أديل تعلن توفر وظائف شاغرة للعمل في جدة
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شركة طيران أديل تعلن توفر وظائف شاغرة للعمل في جدة

شركة طيران أديل تعلن توفر وظائف شاغرة للعمل في جدة

شركة طيران أديل تعلن توفر وظائف شاغرة للعمل في جدة
٠٦:٣٨:٢٤ م، الخميس، ١١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة طيران أديل التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، للعمل في جدة؛ وذلك وفقا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • اخصائي رقابة وثائق – جدة.
  • مسؤول المخاطر والامتثال – جدة.
  • مهندس الخدمات الفنية – جدة.
  • مدير تطوير التطبيقات – جدة.
  • مدير مشروع تكنولوجيا المعلومات – جدة.
  • والمزيد …

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عن الشركة:

  • طيران أديل، هي شركة طيران منخفضة التكلفة، ومملوكة للمؤسسة العامة للخطوط السعودية، تأسست في 17 أبريل 2016م.ومقرها مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية. تقدم خدمة النقل الجوي الاقتصادي، وتعمل باستقلالية تامة عن شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي.

طريقة التقديم:

أوضحت أديل، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الخميس الموافق 2 فبراير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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