الخميس، ١١ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
أمانة جدة تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم
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أمانة جدة تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

أمانة جدة تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

أمانة جدة تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم
٠٦:٣٧:٥١ م، الخميس، ١١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير

دعت أمانة محافظة جدة المواطنين والمواطنات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الفنية والهندسية والتخصصية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف

موعد التقديم

اعتباراً من الثلاثاء 1444/7/16هـ ويستمر حتى السبت 1444/7/20هـ.

12 وظيفة

وقد بلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان (12) وظيفة شاغرة (نساء، وللجنسين) .

ويمكن الاطلاع على تفاصيل الإعلان من خلال الرابط التالي:

قائمة الوظائف المعلنة وآلية التقديم والفئات المستهدفة بالإعلان

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