خطير.. روسيا تُجهز صاروخًا استراتيجيًا للقتال

تواصل- وكالات

بدأت منصات ذاتية الحركة لصواريخ “يارس” الاستراتيجية الروسية بأداء مناوبات قتالية في مسارات معينة لها في منطقة ألتاي بجنوب سيبيريا.

يسير 100 كيلو

وستقوم تلك المنصات التابعة لإحدى تشكيلات الصواريخ الإستراتيجية الروسية بمسير طوله 100 كيلومتر.

صواريخ يارس

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، إن منصات صواريخ “يارس” الذاتية الحركة تقوم بتنفيذ المهام الخاصة بتغيير المواقع الميدانية وتجهيزها هندسيا واتخاذ إجراءات الإخفاء والتمويه والحراسة القتالية والقيام بالمسير الطويل مسافة 100 كلم.

وقال قائد كتيبة الصواريخ بيوتر مايفسكي:” ستسمح كل تلك الإجراءات بالتأكد من جاهزية الأفراد والأسلحة لأداء المناوبة القتالية لفترة طويلة في المسارات القتالية، حسب “روسيا اليوم” نقلا عن ” نوفوستي”.

منظومة إستراتيجية

يذكر أن ” يارس” (إر إس – 24 ) هي منظومة إستراتيجية مطوّرة تستخدم الصواريخ الباليستية العاملة بالوقود الصلب والمزوّدة برؤوس قتالية متشطّرة. وقد تكون هناك منصات ثابتة ومتحركة لها.

وقد استكملت في قوات الصواريخ الإستراتيجية الروسية عملية إعادة تسليح فرق الصواريخ: ” بارناؤول”، “تايكوف”، “يوشكار أولين”، ” نيجني تاغيل”، ” نوفوسيبييرسك” ، “إيركوتسك”.

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