استشاري: 5 عوامل تؤثر على العمل والإنتاجية.. احذر انهيار سلم الحياة

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حذر د. منصور العسيري، استشاري علم النفس، من خطورة بعض الأعراض والعوامل التي تؤثر على الشغف بالحياة وجودة العمل والإنتاجية.

وقال العسيري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إن أحد الأمور التي تساعد الأشخاص على الاستمرارية في أداء عمل معين هو وجود استقرار في حياتهم مثل تحديد ساعات النوم، الأكل، العمل ووقت للترفيه والعائلة لأن عند عدم حدوث ذلك يسقط سلم الحياة”.

وأضاف العسيري “صحيح قد يكون التغيير مهماً ولكن بالنسبة للإنتاجية الروتينية والثبات هي الأهم”.

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وفي وقت سابق، حذر د. عبدالله السلمان المستشار الأسري، من بعض المؤشرات السلبية الخطيرة في الحياة والسلوك اليومي.

مؤشرات سلبية خطيرة وقال عبدالله السلمان، عبر حسابه في “تويتر”: مؤشرات سلبية وخطيرة منها:

1- أن تسمع الأذان ولا تجيب .

2- أن تفوتك صلاة الفجر ولا تبالي .

3- أن تهجر القرآن ولا تستوحش .

4- أن تعق والديك ولا ترتعب .

5- أن تقطع رحمك ولا تهتم .

6- أن تشح بالصدقة ولا تنزعج .

7- أن تقع في الذنوب ولا تخاف .

8- أن يجف لسانك من الذكر تماما ولا تحزن.

9- أن تتجاهل فرص عمل الخير.

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