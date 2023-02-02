شاهد.. قائد مركبة يدهس رجل أمن بريطاني

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أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مناقشة دارت بين رجل أمن بريطاني، وقائد مركبة، تطورت إلى محاولة قائد المركبة لدهس رجل الأمن.

وبعد حوار قصير دار بين رجل الأمن وقائد المركبة، حسبما أظهر الفيديو، تقدم قائد المركبة أمام رجل الأمن ثم عاد بسيارته إلى الخلف فجأة، وصدم رجل الأمن محاولا دهسه، ثم فر هاربا.

وتمكنت الشرطة، فيما بعد، من إيقاف قائد المركبة، وظهر في الفيديو وهو في تحقيق مع رجال الشرطة.

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وفي سياق آخر، اختبرت سلطات حي سوهو، في العاصمة البريطانية لندن، في وقت سابق، حماية جدران المباني داخل الحي بطلاء “مضاد للبول”، لمعالجة مشكلة تبول الرجال في الشوارع.