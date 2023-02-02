الخميس، ١١ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
شاهد.. قائد مركبة يدهس رجل أمن بريطاني
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شاهد.. قائد مركبة يدهس رجل أمن بريطاني

شاهد.. قائد مركبة يدهس رجل أمن بريطاني

شاهد.. قائد مركبة يدهس رجل أمن بريطاني
٠٦:٣٥:٠٢ م، الخميس، ١١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مناقشة دارت بين رجل أمن بريطاني، وقائد مركبة، تطورت إلى محاولة قائد المركبة لدهس رجل الأمن.

وبعد حوار قصير دار بين رجل الأمن وقائد المركبة، حسبما أظهر الفيديو، تقدم قائد المركبة أمام رجل الأمن ثم عاد بسيارته إلى الخلف فجأة، وصدم رجل الأمن محاولا دهسه، ثم فر هاربا.

وتمكنت الشرطة، فيما بعد، من إيقاف قائد المركبة، وظهر في الفيديو وهو في تحقيق  مع رجال الشرطة.

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يعيش به 3 آلاف نسمة

وفي سياق آخر، اختبرت سلطات حي سوهو، في العاصمة البريطانية لندن، في وقت سابق، حماية جدران المباني داخل الحي بطلاء “مضاد للبول”، لمعالجة مشكلة تبول الرجال في الشوارع.

وعملت سلطات الحي، الذي يضم عددا كبيرا من الحانات والمطاعم والمسارح، ويقطنه حوالي ثلاثة آلاف نسمة، على طلاء الجدران في حوالي عشر نقاط استراتيجية بهذا الطلاء الذي ينشئ طبقة شفافة على الجدران تعيد قذف البول على الشخص المتبول، بما يشبه القصاص الفوري للمرتكبين، حسب صحف بريطانية.
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